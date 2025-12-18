(SZ) Wann sind wir da? Das ist eine fast schon universelle Frage. Sie stellt sich morgens in der U8 Richtung Gesundbrunnen. Sie stellt sich im Endgegnermonat Dezember in Form von plötzlich anberaumten Deadlines in Kombination mit Weihnachtseinladungen und trockenem Husten. Sie stellt sich im Kreißsaal des nahe gelegenen Krankenhauses, wo die Frauen über die chronisch Gestressten da draußen nur lachen können. Sie stellt sich in der Schule, in der Universität, im Karrieristen-Meeting, im Arbeitsamt, in der musikalisch desaströsen Warteschleife von was auch immer, im Flugzeug, an der Ampel, in Trumps zweiter Amtszeit, bei der elften Staffel von „The Walking Dead“, sie stellt sich im Altersheim. Obwohl diese Frage die Menschen seit Ewigkeiten begleitet und anfeuert, wurden bisher keine guten Antworten auf sie gefunden. „Bald“ ist keine gute Antwort.