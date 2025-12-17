(SZ) Brigitte Macron hat sich entschuldigt, öffentlich natürlich, weil alles, was sie tut, öffentlich geschieht. Selbst wenn sie sich hinter der Bühne mit einem Künstler privat austauscht – sie wird dabei als Première Dame belauscht und gefilmt. Durch ein Video erfuhr die Welt von ihren Beschimpfungen einer feministischen Gruppe, die den Auftritt des Schauspielers Ary Abittan gestört hatte, auch indem sie Abittan einen Vergewaltiger gescholten hatte, allerdings waren die Ermittlungen hinsichtlich dieser Vorwürfe von den Behörden 2024 eingestellt worden. Eine diffizile Situation, in der Brigitte Macron nach eigenem Bekunden Abittan beruhigen wollte. Dabei hatte sie zu Worten gegriffen, denen auch der wohlmeinendste Macron-Fan nur einen minimalen Beruhigungsfaktor zusprechen kann, schon gar nicht für die Feministinnen, die sie als sales connes bezeichnete. Die Deutsche Presse-Agentur spannt das Spektrum der Beleidigungsvarianten bei der Übersetzung von „dreckige Schlampen“ über „Vollidiotinnen“ bis zu „dreckige Miststücke“.