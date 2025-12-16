(SZ) „Der mächtigste Frühstücksraum der Welt“ titelte das Online-Portal der Bild-Zeitung am Montag, und da die Vorstellung, ein mächtiger Raum treibe irgendwo sein Unwesen, etwas Beängstigendes hatte, wollte man unbedingt Näheres erfahren. Der mächtigste Frühstücksraum, so war zu lesen, befindet sich im Berliner Hotel Adlon, wo Bild einen Trupp unerschrockener Investigativjournalisten postiert hatte, um die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine zu beobachten. Was die Reporter herausfanden, war derart verheißungsvoll, dass man während der Lektüre einen Schwarm Friedensengel aus der Kanne seines Morgenkaffees aufflattern sah. Unter einem Foto, das den US-General Alexus Grynkewich am Frühstückstisch zeigt, erfuhr der Leser, dass sich deutsche Diplomaten „schon früh“ am Buffet – Frühstück für 61 Euro mit Kaviar, Sekt, Weißwurst et cetera – labten, dass der finnische Präsident Stubb in engen, kurzen Sportklamotten Frühstücksspeck zu Ei und Kaffee verzehrte und dass für die US-Unterhändler Kushner und Witkoff samt ihrem Tross „Eier für vier“ bestellt wurden. Jeder Normalmensch, der einmal an der Plünderung des Frühstücksbuffets im Ferienhotel teilnahm, weiß: Ein Tag, der so beginnt, kann nur gut werden.