(SZ) Eine beliebte Taktik von Eltern, die das Gespräch mit ihren Kindern über die heikle Frage, wo eigentlich die Babys herkommen, vermeiden oder zumindest hinauszögern möchten, ist die Gegenfrage: „Wo kommen sie denn deiner Meinung nach her?“ In der amerikanischen Filmkomödie „Beim ersten Mal“ beantwortet ein sechsjähriges Mädchen das folgendermaßen: „Ich glaube, ein Storch lässt sie fallen, und dann entsteht ein Loch in deinem Körper, und dann kommt Blut aus dem Kopf. Dann drückst du auf deinen Bauchnabel und dann fällt dein Po ab. Dann hältst du deinen Po fest, und dann musst du graben und dann findest du ein kleines Baby!“ „Genau so ist es!“, sagt ihre Mutter erleichtert.