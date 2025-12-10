(SZ) Außenminister Johann Wadephul hat verkündet, dass in allen deutschen Botschaften ein Bild von ihm aufgehängt werden soll. Das wären mehr als 200 Bilder, samt Rahmen und Arbeitsaufwand sicherlich keine Kleinigkeit. Aber über das Sondervermögen kann das locker abgerechnet werden. Andere Fragen sind drängender. Zum Beispiel werden dann in den Auslandsvertretungen die Bildnisse von gleich zwei Männern, seien wir freundlich, mittleren Alters hängen. Ist das für ein modernes Land, in dem viele Führungsposten mittlerweile mit sauber gegenderten Doppelspitzen besetzt werden, nicht ein zumindest diskussionswürdiges Signal? Ein Grünen-Politiker hat sich entsprechend angefasst gezeigt. Die Welt zitiert den allzeit empörungsbereiten Bundestagsabgeordneten Janosch Dahmen mit den Worten: „Jens Spahn & Co hätten das Land angezündet, wäre irgend ein Grüner auf so eine bescheuerte Idee gekommen.“