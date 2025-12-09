(SZ) Der britische Schriftsteller Ian McEwan hat jüngst einen neuen Roman veröffentlicht. Er heißt „Was wir wissen können“ und sei allen empfohlen, die ein Weihnachtsgeschenk suchen oder sogar selbst noch Bücher lesen. Die Rahmenhandlung ist 2119 angesiedelt und beschreibt, wie ein Literaturwissenschaftler ein Geburtstagsdinner im Jahre 2014 zu rekonstruieren versucht. Seine Quellen sind unüberschaubar, weil die Wissenschaft der Zukunft auf alle Digitaldaten zurückgreifen kann, die im Laufe des Lebens der Gäste gesammelt wurden. Das reicht von Angaben über die Zutaten für das beim fraglichen Dinner servierte Essen bis zur Social-Media-Entlarvung der Affäre des jeweils anderen Partners bei einem Ehepaar.