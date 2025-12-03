(SZ) Der Schriftsteller T. C. Boyle hat eine überraschende Antwort gegeben. Er hat bei der Vorstellung seines neuen Buches „No Way Home“ in Stuttgart auf die Frage nach seinem deutschen Lieblingswort gesagt: „Bier!“ Das ist für viele Menschen ähnlich originell wie Kindergarten oder Gemütlichkeit für einen US-Amerikaner. Boyle entschied sich für Bier – jetzt kommt die Überraschung –, obwohl seine Eltern Alkoholiker waren und er selbst nach den Exzessen der frühen Jahre den Drogen abgeschworen hat. In Stuttgart ergänzte er, um Missverständnisse zu vermeiden: „Aber ich habe nie ein Wort geschrieben, ohne absolut nüchtern zu sein.“