(SZ) Auch heute gibt es noch so etwas wie ehrliche, durch keinen Gedanken der Vernunft gemilderte Wut. Und dies sogar im Netz. Denken wir uns zum Thema Krieg in der Ukraine Alice Weidel oder, zumindest bei diesem Thema, ihre Gesinnungsgenossin vom entgegengesetzten Ufer eines sehr trüben Wassers, Sahra Wagenknecht. Vielleicht hört die eine abends im Wohnzimmer den Reichswehr-Marsch und die andere die Chöre der russischen Schwarzmeerflotte. Wir können jetzt nicht darauf eingehen, dass von der Reichswehr gar nichts und von jener Flotte nicht viel übrig ist, denn da poppt auf den Handys der beiden wieder so ein Post auf, der ukrainische Opfer des Krieges zeigt: ein brennendes Haus vielleicht oder eine Großmutter, die man aus den Trümmern zieht. Erwähnte Politikerinnen geraten sogleich in großen Zorn, und wer könnte das nicht verstehen? Niemand wird gern beim Pflegen seiner Feindbilder und Vorurteile gestört. Und bald schon hacken sie erboste Nachrichten gegen jene Finsterlinge ins Smartphone, die unser Land ins Unheil stürzen, weil sie der Ukraine mithelfen, obwohl diese die Dreistigkeit besitzt, sich gegen den Friedensfürsten aus dem Kreml einfach zu wehren.