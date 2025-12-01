(SZ) In der gefährlichen Welt des Batman, den Unkundige nur für eine „Comic-Figur“ halten, gibt es viele Schurken und Superschurken, die danach trachten, über Batmans Stadt Gotham zu herrschen. Einer davon ist Jonathan Crane, der ein Angstgas entwickelt hat, mit dem er als „Scarecrow“, als Vogelscheuche, die Gothamer terrorisiert. Sie sollen in schlotternde Furcht verfallen und damit leichtes Spiel für Scarecrows Leute werden. So ungefähr ist auch das strategische Konzept der AfD. Anders als Scarecrow trägt Alice Weidel zwar kein Rupfengewand, sondern einen BWL-Blazer, wird aber in ihren Versuchen, die große Angst zu beschwören, nicht müde. Neulich sagte sie im Bundestag, die Regierungskoalition erinnere „immer stärker an die Brücke der Titanic“: Deutschland habe Schlagseite und laufe mit Wasser voll.