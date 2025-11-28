(SZ) An diesem Wochenende ist 1. Advent, womit zum einen das Warten auf die Ankunft des Herrn beginnt und zum anderen die Saison der archäologischen Ausgrabungen im heimischen Keller. Der soziale Druck, die 200-LED-Lichterkette mit Glitzereffekt vom vergangenen Jahr wiederzufinden, steigt schließlich mit jedem Herrnhuter Stern, der in den Fenstern der Nachbarn angeknipst wird. Und wo man gerade so schön in Kartons wühlt, die zu beschriften man im Februar irgendwie spießig fand, sollte man gleich auch noch den Christbaum- respektive Tannenbaumständer zur Kellerfahndung ausschreiben. Die Zeitspanne zwischen „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ und „Advent, Advent, ein Christbaum brennt“ ist bekanntlich überschaubar, und der Baum will rechtzeitig besorgt sein, sonst sind die besten schon wieder weg.