(SZ) Für den Hochkulturbürger, der vom Frühstück bis zum abendlichen Sechs-Gänge-Menü beim Edelitaliener ausschließlich geistige Nahrung zu sich nimmt, wird der heutige Freitag ein Tag der Demütigungen. Noch ahnt er nichts, noch ist er ins Seminarprogramm der Evangelischen Akademie vertieft, doch schon bald werden ihn sogenannte Mitmenschen, darunter auch Familienangehörige, mit Botschaften konfrontieren, die sein an Aristoteles geschultes, irgendwie mit Vernunft zusammenhängendes Menschenbild als Hirngespinst entlarven. „Hammer!“, wird der eine sagen, „dieses geniale Luftentfeuchter-Kissen fürs Auto zu Fuffzehnneunundneunzig – da sparst du glatte 16 Prozent!“ „Und der schicke Weihnachtspulli!“, jubelt ein anderer. „Mit Nikolausmotiv. Um die Hälfte billiger!“ Am Abend wird noch die Ehefrau mit dem intelligenten Supersaugroboter für 459 Euro auftauchen. „43 Prozent gespart, mega!“ Spätestens jetzt weiß der Hochkulturbürger, dass er wieder mal das wirkliche Leben verpasst hat. Black Friday war, und alle um ihn herum haben ein Schnäppchen gemacht. Nur er nicht. Er spürt, wie sie hinter seinem Rücken spöttisch lachen. „Black-Friday-Loser“, wispern sie. Ärgerlich. Vielleicht hätte es ja auch eine Akademie-Tagung zum Schnäppchenpreis gegeben.