(SZ) Je älter der Mensch wird, heißt es, desto weiser und gütiger werde er. Dieser Irrtum hält sich hartnäckig, weil er einer der wenigen positiven Einträge im Lebenskalender 60 plus ist. Auch weil nach wie vor sehr viele Regierungschefs in einem Alter weltpolitische Entscheidungen treffen, in dem die meisten ihrer Altersgenossen nur noch darüber nachdenken, ob sie die gestern beschnittenen Rosen heute erneut abschneiden sollten. Als Joe Biden kaum noch die Gangway von der Air Force One runterkam, blieb als mitteltoller Trost der Gedanke, dass da zumindest ein weiser und gütiger Mann bei jedem Schritt instabile Verhältnisse vorfindet. Joe Biden war immerhin ein alter Hase! Und wenn ein Hase als ständig Gejagter ein hohes Alter erreicht hat, dann muss er sich an Kniffen und rettenden Winkelzügen einiges draufgeschafft haben. Dabei ist hilfreich zu wissen, dass Feldhasen mehr als zwölf Jahre alt werden können, theoretisch allerdings nur. Die meisten werden aus erwähnten Gründen nicht älter als ein Jahr.