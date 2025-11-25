Zum Hauptinhalt springen

Wie macht die SPD das nur, dass sie so gut rüberkommt? In einem geheimen Papier wird das Erfolgskonzept der Partei beschrieben.

(SZ) Nicht einmal erfahrene Parlamentskorrespondenten, die alles schon erlebt haben, vom politischen Harakiri eines Christian Lindner bis zum autodestruktiven Heizungsgesetz eines Robert Habeck, vermögen den Weg zu erklären, den die SPD in jüngerer Zeit eingeschlagen hat. Anders als im Luftverkehrswesen, wo die unbestreitbare Devise „herunter kommen sie immer“ gilt, suchen politische Parteien doch in der Regel, nach oben zu kommen. Anders bei der SPD. Nur: warum? Erst dem „Streiflicht“ ist es nun gelungen, Einblick in ein internes Geheimpapier zu nehmen, das den Kurs der Partei erklärt.

