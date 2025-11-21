(SZ) An und für sich ist es toll, was die Wissenschaft leistet, und man muss sie verteidigen gegen Populisten, die wissenschaftliche Erkenntnisse durch Lügen und Volksempfinden ersetzen wollen. Doch manchmal übertreiben die Forscher und tragen in ihrem Wahn, alles ergründen zu müssen, zur Entzauberung der Welt bei. Ehe Astronauten dem Mond mit Messgeräten zu Leibe rückten, feierten ihn Poeten als „gelben Heiligen“, auf dessen Auen das Mondkalb grast und herabblickt auf die Liebenden, die sich in seinem holden Schimmer küssen. Heute, da chinesische Mondroboter den Apollo-Schrott der Amerikaner zusammenfegen, ist der Mond, wie ein Filmtitel sagt, nur noch „a nackerte Kugel“. Was aber generell den Ursprung der Welt betrifft, war es immer lehrreich, das finnische Nationalepos Kalevala zu studieren. Diesem zufolge entstand die Welt aus dem Ei einer Tauchente – eine ebenso beglückende wie einleuchtende Erklärung. Die Wissenschaft aber will es mal wieder besser wissen. Es war der Urknall, sagt sie. Basta! So als könnte vor dem Urknall nicht eine Tauchente gebrütet haben.

Der Mond hat seinen Zauber eingebüßt, hingegen wohnt dem Kuss, vor allem wenn er im mondlichen Silberglanz absolviert wird, noch immer eine Ahnung von Romantik inne. Doch auch diese ist jetzt gefährdet. Ein Forscherteam der Universität Oxford hat sich die Küsserei genauer angeschaut und herausgefunden, dass es vor etwa 20 Millionen Jahren zum ersten Kuss gekommen sein muss. Die Schmusepioniere waren vom Menschsein noch weit entfernte Vorfahren des Homo sapiens, die den Mond für eine köstliche Scheibe Gelbwurst hielten. Warum sie ihre Münder mit einem Mal aneinanderdrückten, ist nicht überliefert. Die seinerzeit noch weitgehend unbekannten Roland-Kaiser-Balladen kommen als Auslöser nicht infrage, eher halten es die Forscher für möglich, dass die damals grassierende Unsitte, Kindern die Nahrung vorzukauen und den Brei auf direktem Weg in deren Mund zu befördern, die Urform des Kusses war. Auch bei der Partnerwahl könnte die Knutscherei eine Rolle gespielt haben, denn der Speichelaustausch liefert biochemische Informationen, ob die oder der Geküsste gesund genug für die Familiengründung ist.

So also sieht Küssen unter der Lupe der Wissenschaft aus. Einst war es ein „süßes Spiel“ (Adelbert von Chamisso), heute ist es ein „nicht-aggressiver Mund-zu-Mund-Kontakt“ (Uni Oxford). War dieses Forschungsprojekt wirklich nötig? Hat jetzt noch irgendjemand Lust, im Mondlicht oder sonst wo nicht-agressiven Mund-zu-Mund-Kontakt herzustellen? Muss man nicht bei jedem Kuss daran denken, dass man, gattungsgeschichtlich betrachtet, gerade eine gut gekaute Portion Bananenbrei weiterreicht? Vorbei auch der Zauber der zärtlich geflüsterten Bitte: „Küss mich!“ Tatsächlich bedeutet sie: Gesundheitscheck.