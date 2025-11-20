(SZ) Es gibt Schauspieler, die man auf immer mit einer einzigen Rolle assoziieren wird. Lou Ferrigno ist nie von seinem Alter Ego losgekommen, dem grünen Wutmonster Hulk aus der gleichnamigen Siebzigerjahre-Serie. Und ewig wird an Romy Schneider, die später alles Erdenkliche unternahm, so wenig süßlich wie möglich zu wirken, die zuckrige Sissi aus Ernst Marischkas Filmen kleben. Die einen hadern damit, derart festgenagelt zu sein, die anderen genießen den Ruhm ihrer Paraderolle und machen eine einträgliche Karriere daraus (siehe Pierre Brice in Bad Segeberg). Wieder andere reichen würdevoll den Staffelstab weiter. Am schönsten ist das Leonard Nimoy gelungen, der 2009 seine Lebensrolle als Mister Spock in J. J. Abrahams’ „Star Trek“ persönlich an seinen Nachfolger Zachary Quinto übergab.

Etwas Ähnliches hat jetzt Daniel Radcliffe gemacht, bekannt als Kino-Harry-Potter. Im amerikanischen Frühstücksfernsehen berichtete er, er habe dem neuen Harry-Potter-Darsteller Dominic McLaughlin einen Brief geschrieben und ihm einfach viel Freude mit der Rolle als Harry gewünscht: „Ich hatte damals sehr viel Spaß“, schrieb Radcliffe, „aber ich hoffe, du hast noch mehr.“ Eine nette Geste. Harry Potter – Entschuldigung: Daniel Radcliffe ist ja auch ein netter Kerl. Wie nett, das zeigt sich, wenn man seinen Brief mit anderen vergleicht, in denen es im weitesten Sinne um Nachfolge geht. Unvergessen das kurze Schreiben, das Liam Byrne, scheidender Staatssekretär im britischen Finanzministerium, 2010 dem ihn im Amt beerbenden David Laws hinterließ: „Sehr geehrter Herr Staatssekretär, leider gibt es kein Geld. Mit freundlichen Grüßen – und viel Glück! Liam.“ Der Heilige Paulus wiederum gab der Gemeinde in Thessaloniki Anweisungen für den Fall, dass jemand nicht jedem seiner Worte in diesem Brief gehorche: „Den merkt euch und habt nichts mit ihm zu schaffen, damit er schamrot wird!“ Der eine mag seine hämische Notiz witzig gefunden haben, der andere wollte seinen Nachfolgern im Geiste heilbringende tough love angedeihen lassen. Wie hilfreich beide Schreiben konkret waren, lassen wir mal dahingestellt.

Doch selbst ein gut gemeinter Brief kann ins Leere gehen. Barack Obama etwa gratulierte Donald Trump beim Amtswechsel 2017 zu seinem „bemerkenswerten Wahlkampf“ und äußerte Hoffnung auf mehr Wohlstand und Sicherheit während Trumps Amtszeit. Das hat nicht so gut geklappt, aber manchmal liegt es halt auch am Adressaten. Was Daniel Radcliffe angeht: Niemand wird ernsthaft bezweifeln, dass seine guten Wünsche an den neuen Harry Potter von Herzen kommen. Doch vermutlich mischt sich auch ein klitzekleines bisschen die Hoffnung hinein, in Zukunft möge vor allem Dominic McLaughlin, und nicht er, mit dieser einen Rolle assoziiert werden.