(SZ) Wir leben in einem Zeitalter der Umdeutungen. Was früher falsch war, ist heute richtig; was einst als dumm galt, gilt heute als klug. Und umgekehrt natürlich sowieso. Zum Beispiel galt früher die Regel, dass von Russland keine Gefahr mehr ausgeht, weil nach den Tattergreisen, die mit Pelzmützen die steifen Jubiläumsparaden abgenommen hatten, der frische Michail Gorbatschow kam und das Sowjetreich ins Geschichtsbuch schaufelte. Jetzt sitzt aber Putin im Kreml, der die Sowjetunion Brocken für Brocken aus den Geschichtsbüchern in die unbehagliche Gegenwart zurückschleppt und dafür jetzt schon als gewaltiger Finsterling in die Geschichte eingehen kann. Aber es gibt – sozusagen als geschichtliches Regulativ im Namen der Niedertracht – die AfD und ihre Repräsentanten, von denen einer, der zu den intellektuell eher emissionsarmen Köpfen dieser Partei zählt, auch hier eine Umdeutung vorgenommen hat. Sie betrifft die Wahrheit, dass Putin eine Gefahr für den Westen ist. Der Mann von der AfD sagte hingegen, von Russland gehe eher keine Gefahr aus, dafür könnte uns Polen gefährlich werden. Nun ließe sich dieser Unfug mit der Formel abmoderieren, es handele sich um eine besonders markante Auswuchtung politischer Schlichtheit, und zudem seien auch nicht alle Köpfe in der AfD komplett chrupalla.

Aber das stimmt so auch wieder nicht, denn es gibt im Augenblick die sehr grelle Mode, mit der politisch-moralischen Abrissbirne durch die Welt der Talkshows, Parlamente und Rednerbühnen zu laufen. Wo das herkommt? Sicherlich zum Teil aus Amerika, wo Donald Trump täglich neue Maßstäbe setzt. Kürzlich hat der Präsident einer Journalistin, die ihn nach Epstein fragte, „Quiet, piggy!“ zugerufen. Anregungen kommen auch aus Brasilien, aus Ungarn und aus Elon Musk, der für sich allein ein Kontinent des Wahnsinns ist. Bei so viel Entgrenzung sollte man eigentlich meinen, fielen die ganz normalen Fettnäpfchen-Begehungen, wie sie Friedrich Merz regelmäßig unternimmt, gar nicht mehr auf. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Welt ist inzwischen so grell angestrahlt, dass alles, was Friedrich Merz sagt und tut, mindestens so empörend herüberkommt wie eine herkömmliche Pressekonferenz im Oval Office. Kürzlich war der Kanzler in Brasilien und dort in der Stadt Belém gewesen. Zurück in Deutschland erzählte Merz, dass alle Journalisten, die er gefragt habe, ob sie in Belém bleiben wollen, erklärt hätten, sie möchten sehr gerne wieder zurück nach Deutschland, schon wegen der Stadtbilder dort.

Die Empörung dauert nun länger als der Aufenthalt des Kanzlers in Belém gedauert hat. Könnte man bitte zur Kenntnis nehmen, dass der Kanzler bei seinem Satz über Belém nicht gelacht hat? Und er hat, das muss auch ins Protokoll, weder in Belém noch in Berlin zu irgendjemandem „Quiet, piggy!“ gesagt.