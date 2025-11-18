(SZ) Die Vorstellung ist nicht ohne Reiz, der preußische Heeresreformer Gerhard von Scharnhorst würde per Zeitmaschine gut 212 Jahre in die Gegenwart reisen, um die Bundeswehr zu inspizieren. Schließlich beruft deren Traditionskonzept sich auf ihn als geistigen Ahnherrn, der die allgemeine Wehrpflicht erfand und ein humanistisch und für seine Zeit fortschrittlich gesonnener Herr war. Scharnhorst würde also mit militärischen Ehren empfangen und bald durch halbleere Materialhallen geführt, in denen jedoch, wie man ihm versicherte, in nur wenigen Jahrzehnten schon das Rüstzeug einer stolzen Verteidigungsstreitmacht lagern solle.

Als erfahrener General würde er sich besonders für diese unbemannten, fliegenden Apparate interessieren, mit denen Gegner die Bundeswehr traktieren könnten – in seinem Leben gab es ja bloß die Montgolfières, die indes nach dem Wind flogen statt nach dem Willen finsterer Kriegsherren. Auf die Frage Scharnhorsts freilich, wie sich denn die Truppe gegen die Gefahr aus der Luft wehre, erhielte er zu seiner Verblüffung bloß Achselzucken; in seinem Tagebuch notierte er: „Unsere Nachfahren erklärten, dass sie die Kanonen, mit denen sich die Flugapparate abschießen lassen, lange schon verschenkt und verkauft hätten.“ Die verlassenen Kasernen kannte er noch aus seiner Epoche, als die Söldner nur zu gern aus der Armee davonliefen, wenn der Feind nahte. Eben darum hatte Scharnhorst ja die Wehrpflicht ersonnen, mit der berühmten staatsbürgerlichen Begründung von wenigen Worten: „Alle Bewohner des Staates sind geborene Verteidiger desselben.“

Der Verteidigungsminister würde ihn daher bitten, das geplante Gesetz zur Ausgestaltung des neuen Wehrdienstes in diesem Sinne in eigene Worte zu fassen. Scharnhorst schriebe, so kurz wie möglich: „Alle Bewohner des Staates, nicht jedoch oder noch nicht die weiblichen, sind geborene Verteidiger des Staates, insofern sie einen von diesem Staate postalisch zugesandten Schriftbogen mit Fragen beantworten und sich sodann zur Prüfung körperlicher und seelischer Tauglichkeit für den Dienst an unserem Vaterlande im Karrierezentrum der Bundeswehr einfinden und im Falle der Feststellung der Eignung gebeten werden, eine freiwillige Verpflichtung beim stehenden Heere, der Landwehr oder dem Landsturm, heute Heimatschutzregiment genannt, in Erwägung zu ziehen, widrigenfalls der Obrigkeit den Rekruten zwangsweise einzuziehen erlaubt sein soll, sei es durch Losverfahren oder andere Mittel, dies aber erst, falls die gesetzgebende Gewalt in weiterer Zukunft die Notwendigkeit eines solchen Verfahrens konstatiere.“ Die Bundesregierung erklärte, dieser Satz habe das Wesen des in der Koalition ausgehandelten Kompromisses präzise erfasst. Scharnhorst aber würde bitten, umgehend zur Zeitmaschine zurückgebracht zu werden.