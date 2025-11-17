(SZ) Manchmal fragt man sich, wer dieser Friedrich Merz eigentlich ist. In solchen Momenten der Ungewissheit ist man froh, wenn man von ihm selbst einen Satz wie diesen hört: „Ich bin der Regierungschef und muss dafür sorgen, dass diese Regierung zusammenbleibt.“ Aha, er ist der Regierungschef. Das ist schon mal gut zu wissen, weil er selbst und etliche andere (die Junge Union, der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, die Senioren-Union, immer Markus Söder) gerade den Eindruck erwecken, Merz sei nominell Bundeskanzler, aber eigentlich könnten in der Union alle das machen, wonach es ihnen gerade ist. Die Union wirkt zurzeit wie eine Kita voller Krawallkinder, in deren Mitte ein überforderter Erzieher steht, der mal einen Pete-Hegseth-Gesichtsausdruck aufsetzt und mal aussieht wie ein vom Rucksack gefallenes Labubu. Die Union wird allmählich so, wie die SPD seit langer Zeit ist: eine Partei, die mutwillig versucht, keinen Erfolg zu haben. Man könnte fast meinen, die Union wolle im Bund auch mal unter 20 Prozent fallen, um zu wissen, wie sich die SPD fühlt. Vielleicht würde das dann das Zusammenbleiben erleichtern.

Da ist es hilfreich, dass es in der Union doch auch Menschen an der Spitze gibt, von denen man sich nicht fragt, wer sie eigentlich sind. Jens Spahn ist so einer, von dem, obwohl es immer wieder behauptet wird, kaum jemand annimmt, dass er wirklich Fraktionschef ist. Oder Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin, die, gäbe es eine weibliche Form des Namens des großen Redners Cicero, wohl als die Cicera unserer aufgeregten Zeiten bezeichnet werden müsste. Neulich hat sie eine nahezu sönkeneitzelhafte Erklärung für das wahre Wesen der Armee gefunden: „Gegen externe Bedrohungen ist die Bundeswehr der Airbag unserer Demokratie.“ Wow. Das muss unbedingt genauer analysiert werden. Wenn die Bundeswehr der Airbag ist, dann ist die Demokratie wohl das Auto. Und so wie der Airbag, technisch gesehen, immer nur schläft, wenn das Auto unfallfrei fährt, schläft dann die Bundeswehr immer, solange der Russ’ nicht kommt? Und wie ist das mit der deutschen Brigade in Litauen? Handelt es sich bei ihr um einen teilweise aufgegangenen Airbag oder ist sie vielleicht ein Sicherheitsgurt, der sich im äußersten Falle in den Airbag integriert?

Noch wichtiger: Wer lenkt das Demokratie-Auto mit dem Bundeswehr-Airbag? Sitzen „wir“ alle am Steuer, also einschließlich Sahra Wagenknechts, Jörg Pilawas, der Fürstin Gloria und Till Lindemanns? Und würde da jeder Airbag nicht auch ohne externe Bedrohung aufgehen? Fährt vielleicht nur der Regierungschef, der aber lieber fliegt? Und wo sollte Cicera Klöckner, die protokollarisch erste Frau im Staate nach dem Bundespräsidenten, sitzen? Vielleicht auf der Rücksitzbank, wo sie über ihre Sprachbilder nachdenken könnte?