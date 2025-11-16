(SZ) „Wunder gibt es immer wieder“ hat die große Katja Ebstein in den frühen Siebzigern gesungen, zu einer Zeit, die noch vom Erlebnis der Mondlandung geprägt war. Dass ein auf der Mondoberfläche umherwandernder Mensch ein Wunder ist, wird niemand bestreiten. Überhaupt waren Wunder seinerzeit allgegenwärtig, auch im Sportbetrieb, wo seit jeher Wundergläubige und Wundertäter sich drängeln. Als Ende der Sechziger ein Pfälzer Dorfverein sich daranmachte, in die Fußball -Bundesliga aufzusteigen, titelte sogar die nüchterne Zeit: „Das Wunder von Alsenborn“. Ein Wunder, das in seinen Auswirkungen nur erahnt werden kann, entwickelt eine ähnliche Magie wie ein Wunder, das tatsächlich wahr geworden ist. Und so darf das Wunder von Alsenborn, mit der Distanz von Jahrzehnten betrachtet, als vollbracht gelten. Obwohl die Alsenborner tatsächlich nie in die Bundesliga aufgestiegen sind. Aber sie waren verdammt nah dran.

Weil in der gegenwärtigen Hektik alles schneller geschehen muss als früher, entwickeln sich auch Wunder nicht mehr allmählich aus dem Ereignis heraus. Sie werden beschworen und beschrieben, noch bevor sie eingetreten sind. Und wäre Fußball nicht ein so weltliches Phänomen, könnte man sagen: Sie werden herbeigebetet. Als die deutsche Nationalmannschaft am Freitag ihr WM-Qualifikationsspiel im Großherzogtum Luxemburg zu bestehen hatte, wurde im Live-Ticker des Spiegels weit vor Anpfiff von einem möglicherweise bevorstehenden „Wunder von Kockelscheuer“ geraunt. Kockelscheuer heißt die Ortschaft nahe dem Stade de Luxembourg, in der das Wunder sich materialisieren sollte. Und tatsächlich: Luxemburg (ehemals Fußballwinzling) zog Deutschland (ehemals Fußballgigant) beinahe das Fell über die Ohren, das Wunder von Kockelscheuer wäre ein Monument in der Kick-Geschichte geworden, auch vom Sound her reizvoll: Der Begriff Kockelscheuer klingt so schmucklos, dass man Unglaublichkeiten damit kaum in Verbindung bringt. Fast so puritanisch wie jenes Stadion in Krefeld, in dem sich 1986 das Wunder von der Grotenburg ereignete.

Wunder gibt es immer wieder: das Wunder von Bern, der deutsche WM-Sieg 1954. Das Wunder von Córdoba, Österreichs 3:2 gegen Deutschland bei der WM 1978. Das Wunder von Landskrona: Der Sieg der färingischen Nationalelf, bestehend aus Fischern, Hirten und einem Zipfelmützen-Torwart, gegen Österreich 1990 – dort spricht man von der Schande von Landskrona, weil jedes Wunder eine finstere Seite hat. Das Wunder von Kockelscheuer beziehungsweise die Schande von Kockelscheuer fiel am Ende aus, weil den Luxemburgern der deutsche Stürmer Woltemade entwischte. Weshalb Nagelmanns Rumpelfüßler einen Schritt näher an der Teilnahme der WM 2026 in Trumps Amerika sind, von wo sie allerdings frühzeitig heimkehren werden, als Geschlagene. Wenn nicht ein Wunder geschieht.