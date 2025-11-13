(SZ) Dass alles mit allem zusammenhängt, hat die große Journalistin Marion Gräfin Dönhoff in tatsächlich jeden ihrer Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit hineingeschrieben, oft gleich am Anfang, damit das bürgerliche Lesevolk schon mal Bescheid wusste. Als junger Mensch fragte man sich, bei allem Respekt, ob denn wirklich alles mit allem zusammenhängt, oder ob nicht hier und da vielleicht doch etwas Unzusammenhängendes gelassen in der Welt herumsteht, könnte ja sein. Doch mit der in den Jahren angehäuften Erfahrung wuchs die Erkenntnis, dass die Gräfin keineswegs übertrieben hat. Ein Beispiel gefällig? Der Chef des Autobauers Tesla, ein gewisser Elon Musk, ist bekannt für seinen immensen Arbeitseifer, tags arbeitet er, nachts arbeitet er, immerzu arbeitet er. Nun ist dieses Unternehmen nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt, der serbische und montenegrinische Wurzeln hat, und was ist Montenegro? Genau, das faulste Land der Welt.

Was hätte es der Gräfin Dönhoff gefallen, dass ihre These sich so trefflich belegen lässt! Sicherlich hätte sie diesen Umstand zum Anlass für einen weiteren ihrer immer langen und stets galoppierenden Artikel genommen, in dem sie den Fleiß und die Faulheit gleichermaßen ausführlich gelobt und in deren Verlauf sie darauf hingewiesen hätte, dass es in Montenegro sogar einen alljährlichen Wettbewerb im Herumliegen gibt. Dieser ist mitnichten, wie allseits vermutet wird, eine spielerische Antwort der Montenegriner auf das Klischee, sondern eine Anerkennung der Wahrheit: Ja, wir sind die Faulsten, und das ist gut so. Man muss sich, und das ist wichtig, die sprichwörtliche Faulheit der Montenegriner keinesfalls als eine charakterliche Mangelerscheinung vorstellen, bewahre, sondern vielmehr als einen Lebensentwurf im Sinne des römischen Philosophen Cicero, der otium cum dignitate zu schätzen wusste, würdevolle Muße. An dieser Stelle sei empfohlen, vor dem Weiterlesen ein Päuschen einzulegen und einer Wolke beim Vorüberziehen zuzusehen.

So, da sind wir wieder, schauen wir nun in aller Ruhe auf einen weiteren Zusammenhang in der Welt. Es war Luther, der schrieb, „von Arbeit stirbt kein Mensch“, und es waren die Japaner, die das Wort Karoshi erfanden. Es beschreibt den Tod durch Überarbeitung und ist in Japan gerade wieder in aller Munde, weil die seit Kürzerem im Amt befindliche Premierministerin Sanae Takaichi ihre Mitarbeiter jüngst um drei Uhr morgens zu einem Meeting zusammengetrommelt hat. In Japan wird bekanntlich sehr viel gearbeitet, aber selbst im Land der aufgehenden Sonne ist es um drei Uhr morgens noch zappenduster, weshalb Takaichi sich von einem ihrer Vorgänger bescheinigen lassen musste, das sei „verrückt“. Takaichi brachte zu ihrer Verteidigung vor, ihre Faxmaschine sei kaputt gewesen. Es hängt eben ausnahmslos alles mit allem zusammen.