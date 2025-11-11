(SZ) Auch im Herbst gibt es noch Tage, an denen die Wolken am geputzten Himmel dahinwandern, und man muss nur ein bisschen vom Smartphone aufblicken, um die Show zu starten: hier eine Frau mit einer Burg als Hut, dort ein Bagger mit überdimensionalen Rädern, hier Robert Habeck im Profil, dort ein geflügelter Schabrackentapir. Kein Streamingdienst liefert ein dermaßen genau auf den Zuschauer zugeschnittenes Programm. Das Hirn verleiht bei der Wolkenschau sogar solchen Formen Sinn, die keinen haben, und es schöpft dabei immer aus dem eigenen Assoziationsfundus. Pareidolie nennt man dieses Phänomen, das Menschen ein Antlitz in einem Haufen Schutt auf dem Mars entdecken lässt oder die Jungfrau Maria auf einem verbrannten Stück Toast.

Dabei ist einem natürlich bewusst, dass es sich bei der Kumulus-Formation da oben nicht um Robert Habeck handelt. In konkreteren Fällen ist das Verwirrungspotenzial größer. So erhielt die Polizei im irischen County Clare jüngst diverse Hinweise, ein zotteliges, hellbraunes Wesen mit üppiger Mähne und in einem Quast endendem Schwanz streife durch ein Waldgebiet. Alle Hinweisgeber, darunter diverse Waldarbeiter, waren sich sicher: Da macht ein Löwe die Südwestküste Irlands unsicher. Die pflichtschuldig vorgenommene polizeiliche Untersuchung ergab, dass es sich in Wirklichkeit um einen Neufundländer namens „Mouse“ handelte. Ihm war modehalber an Hinterleib und Rute das Fell wegrasiert worden. Betrachtet man die Fotos, denkt man: Das ist doch eindeutig ein Hund. Wie kann man den denn für einen Löwen halten? Kein Fall von Pareidolie, eher von Idiotie!

Ein solch unnötig harsches Urteil lässt natürlich grundlegende Tendenzen menschlicher Wahrnehmung außer Acht. In Wolken kann man alles Mögliche hineinspintisieren, bei einem Tier kommen ganz andere Mechanismen zum Zuge. Da meldet sich der Primat in uns und warnt vor der größtmöglichen anzunehmenden Gefahr. Da, ein Krokodil im Löschteich! Ach nein, ein Baumstamm. In Deckung, ein Panther! Falscher Alarm, doch nur ein Plüschtier. Hilfe, ein sprechender Kürbis! Oh, das ist ja der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Zugegeben, im letztgenannten Fall wüsste man nicht so recht, was schlimmer wäre. Grundsätzlich gilt aber, dass man sieht, was man sehen will – nicht nur, weil es besser ist, auf Nummer sicher zu gehen, sondern weil die Fehlwahrnehmung fast immer interessanter ist als die Wirklichkeit. Wir sind halt auf das Außergewöhnliche gepolt, bis hin zur Selbsttäuschung. Und wer glaubt, er hätte „Mouse“ sofort als Neufundländer identifiziert, sei an jenen chinesischen Zoo erinnert, der 2013 schließen musste, nachdem Tausende Besucher sich klaglos seine „Raubkatzen“ angesehen hatten. Irgendwann stellte sich heraus, dass es sich dabei fast ausnahmslos um Hunde handelte. Nicht mal rasiert waren sie.