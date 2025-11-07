(SZ) Man kann durchaus das Gefühl haben, die Regierung Merz sei schon lange im Amt. Gewiss, Merz regierte unter immer wieder anderen Namen, mal hieß er Friederike Merkel, mal nannte er sich Olaf Merz. Die Älteren erinnern sich auch noch an Friedrich Schröder. Aber dieses Gefühl, mit der jeweiligen Regierung stimme nicht nur etwas nicht, tragen manche schon seit 2014, andere sogar seit 1998 mit sich herum. Mal abgesehen davon, dass immer wieder neue Probleme auftreten, denen sich die diversen Merz-Regierungen in verschiedenen, meistens schwarz-roten Konstellationen wacker und oft erfolglos entgegengestellt haben, gibt es doch etwas, das sie alle im Schlechten miteinander verbindet, das sie alle zu Merz-Regierungen macht: die Kommunikation. Wann immer die Dinge den Bach runtergehen, war und ist die „Erklärung“ zu hören, es läge an der Kommunikation: Weder könne die Regierung dem Volk hinreichend erklären, was sie warum tut, noch könnten sich die Mitglieder der Regierung untereinander verständigen, was sie warum tun, wenn sie es denn wissen.

Es spricht manches dafür, dass eine bessere Kommunikation gar nicht möglich ist. Wer nämlich mit scharfem Blick und analytischer Fantasie die vergangenen 30 Jahre Revue passieren lässt, dem könnte auffallen, dass die Kommunikation gar kein Prozess, sondern möglicherweise ein Wesen ist. Manche haben es zu Gesicht bekommen. Die aber schweigen, weil sie wissen, dass die Kommunikation, wenn man etwas sagt, was ihr nicht gefällt, nach einem schnappt. Schon in Bonn saß die Kommunikation als adipöse, graue, ungefähr sieben Meter lange Jabba-the-Hutt-ähnliche Landqualle in den Rheinauen. Sie zog im August 1998 nach Berlin um, wo sie vor dem Bau des neuen Kanzleramts zunächst in der Kanalisation nahe dem alten Staatsratsgebäude lebte, weswegen es dort immer so streng aus den Gullys roch. Kurz nach der Jahrtausendwende bewegte sich die Kommunikation dann in die Nähe des Brandenburger Tors, wo sie jetzt in den vergrabenen Kriegstrümmern unterhalb der US-Botschaft haust. Von dort aus wirkt sie auf Kanzleramt, Bundestag und Berliner Ensemble ein.

Das graue Kommunikationswesen ernährt sich bis heute von den Versuchen, Wichtiges vernünftig zu erklären. Je größer das Geschwätz ist, desto wohler fühlt sich die Großqualle. Zu ihrer Grundnahrung gehören Tiktok, X und die Talkshows. Geradezu Leckerbissen sind für die Kommunikation Geschwurbelvorgänge wie das Stadtbild, die SPD-Rentensicherheit, Remigration oder Wadephulismen. Es spricht manches dafür, dass die Kommunikation in den vergangenen zwei, drei Jahren noch adipöser geworden ist, als sie das früher war. Wenn wieder einmal einer unbedarft sagt oder schreibt, man müsse die Kommunikation verbessern, wälzt sich das Kommunikationswesen unter dem Pariser Platz wohlig und grunzt zufrieden.