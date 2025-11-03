(SZ) Natürlich möchte man die Temperenzler, Reformhaus-Influencerinnen und andere Hirschhausens dieser Welt Morgen für Morgen, Abend für Abend für ihre viktorianischen Lebenstipps auf den Mond schießen, zur Hölle schicken oder wenigstens in den Buckingham-Palast abschieben. Der eine mahnt uns wegen zu viel Zucker im Kaffee an, die andere macht uns den Larry, weil der Kaffee zur Hälfte aus Kuhmilch besteht, und wieder irgendjemand sagt, dass zwei Gläser Wein am Abend aus unbescholtenen Bürgern abscheuliche Rapper mit abscheulichen Namen aus dem Justizwesen machen. Die meisten Leute sterben ja gar nicht an Kaffee, Milch und Wein, sondern am schlechten Gewissen und vor allem: an der schlechten Laune der anderen. Und es kommt noch etwas hinzu: Nicht nur die Menschen sterben, gleichgültig, ob sie grünen Tee, schwarzen Kaffee, Grauen Burgunder oder Schwarzer Krauser konsumieren. Es sterben leider auch die Konsumgüter selbst. Mit der Piemontkirsche fing es an.