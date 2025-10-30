(SZ) Das Wort „Tempolimit“ hat in Deutschland eine magische Wirkung: Innerhalb einer Millisekunde bringt es Autofahrer auf 180, vielleicht nicht alle, aber mit Sicherheit jene, die auch bei den Wörtern „Verbrenner-Aus“ oder „Radweg“ geistig aus der Kurve fliegen. Eine tief sitzende Angst steigt da hoch, die Angst, Deutschland könnte eines Tages nicht mehr das von aller Welt bewunderte Vollgas-Elysium sein, in dem das Menschenrecht auf Tempo 300 noch gilt. Womöglich ist die Sorge übertrieben, denn global geht der Trend eindeutig Richtung Beschleunigung. Wer nicht permanent auf der Überholspur ist, wer eine Aufgabe nicht erledigt, noch bevor sie gestellt ist, wird durch KI ersetzt. Zwar predigen Lebensberater unentwegt Entschleunigung, doch kaum hat man deren Stressmanagement-Seminar verlassen, ist schon wieder Tempo angesagt. Man steigt aufs Rennrad, nötigt zwei, drei Fußgänger zum Sprung auf den Grünstreifen, drängt einen 60-plus-Radler aus der Bahn und bringt einen E-Scooter-Fahrer ins Schleudern – ein bisschen brutal, aber klimafreundlich. Es hilft ja nichts. Im Stadtverkehr gibt es nur Feinde: Radler gegen Automobilisten, Fußgänger gegen Rollerfahrer, jeder gegen jeden. Und weil viele Menschen mal Autofahrer, mal Fußgänger und mal Radler sind, haben sie mit allen Problemen einer multiplen Persönlichkeit zu kämpfen.

So kann das nicht weitergehen. Das ist auch die Meinung der slowakischen Regierung. Zumindest die Gehwege will sie per Gesetz in Komfortzonen verwandeln. Der innovative Geist des Vorhabens ist so spektakulär, dass er gleich mal zu Missverständnissen führte. Kaum war die Gesetzesnovelle verkündet, meldete die Presse, in der Slowakei gelte künftig auch für Fußgänger eine Höchstgeschwindigkeit, und zwar sechs Kilometer pro Stunde. Sofort malten sich Internet-Witzbolde aus, wie eilige Passanten auf den Gehsteigen Bratislavas in Radarfallen tappen. So gellend war das Gelächter von außen, dass sich der Initiator des Gesetzes zu einer Korrektur genötigt sah. Nicht für Fußgänger gelte das Tempolimit, sondern für alle anderen, die auf Gehwegen unterwegs sind. Ob Radler, Skater oder Scooter-Pilot – nur noch Schrittgeschwindigkeit ist auf dem Trottoir erlaubt.

Aber wäre ein Tempolimit für Fußgänger wirklich so lächerlich? Ist es nicht eine schöne Vorstellung, gemächlich durchs Stadtbild zu bummeln, ohne von unter Strom stehenden Keine-Zeit-Habern über den Haufen gerannt zu werden? In den Metropolen des 19. Jahrhunderts war der Flaneur mal der Mann (seltener die Frau) der Stunde. Damals, so behauptet der Philosoph Walter Benjamin, „war es elegant, beim Promenieren eine Schildkröte mit sich zu führen“. Dabei kamen dem Flaneur, vielleicht auch der Schildkröte, brillante Ideen. Kein Wunder: Sie mussten weder Kampfradler noch E-Scooter fürchten.