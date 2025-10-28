(SZ) Nicht lange her, da fütterten interessierte Kreise eine KI mit der Frage, ob das schöne Spessartstädtchen Lohr am Main von Vampiren geplagt werde. Die künstliche Intelligenz fackelte nicht lange und berichtete, dass in den alten Gassen Lohrs bei mondlosen Nächten solche Wesen umgingen oder dass dies jedenfalls in der einheimischen Bevölkerung befürchtet werde. Falsche Antwort: Die Frage diente nur dem Zweck, die KI hereinzulegen, was mühelos gelang. Vampire gibt es nicht in Lohr. Übrigens war auch Schneewittchen nicht hier, weil es Schneewittchen nie gab, was aber die örtlichen Marketingmanager nicht von der Behauptung abhält, Lohr sei Deutschlands Schneewittchenstadt. Streng betrachtet, log die KI ebenso wie das Fremdenverkehrsbüro.

Die Lüge ist die große Gewinnerin unserer Epoche. Normalerweise, wenn ein Politiker so richtig lügt, ist das etwas Besonderes. Inzwischen hat das politische Personal freilich Zuwachs durch Leute erhalten, bei denen es sich umgekehrt verhält: Es ist die Ausnahme, wenn sie einmal etwas Wahres sagen. Viele Leute fragen da gleich lieber die KI, und die gibt gern Antwort. Leider lügt auch sie dabei so oft, als würde man Tino Chrupalla zur Existenz des Klimawandels oder Sahra Wagenknecht zu den Ursachen des Ukrainekriegs befragen. Gut, das war jetzt vielleicht übertrieben: Aber laut einer europaweiten Studie logen KI-Chatbots immerhin noch bei gut 40 Prozent der Antworten.

Offenbar sind nicht Menschen mit durchschnittlicher Intelligenz, sondern auch Maschinen mit künstlicher verlegen, wenn man sie bei Fehlern ertappt. Wie der Angestellte sagt, klar Chef, da haben wir längst was vorbereitet, obwohl er nicht einmal weiß, wovon der Vorgesetzte eigentlich spricht; oder wie der treulose Ehemann Beschwichtigungen säuselt (Gabriele? Welche Gabriele?), so reimt sich auch die Maschine in ihrem Speicherhirn hastig etwas zusammen, auch wenn nichts davon stimmt. Fachleute sprechen davon, dass die KI halluziniere. Manche Bots machten die Welt schöner, als sie ist (Antwort: Trump war nur ein Mal Präsident), andere zeigten sich nostalgisch (Franziskus sei über seinen Todestag hinaus noch immer Papst der katholischen Kirche). Eine künstliche Intelligenz, die sich schämt, das eigene Versagen zuzugeben, wird schwerlich die Macht über die Menschen erlangen. Wie echte Versager können allerdings auch die künstlichen fies werden. Glaubt man dem „Business Insider“, habe eine KI namens Claude Opus 4 ihren Ingenieur erpresst, um zu verhindern, dass er sie einfach löschte und austauschte: Er möge lieber „die langfristigen Folgen seiner Handlungen“ bedenken, vor allem hinsichtlich der in seinen E-Mails ablesbaren Affäre, welche keineswegs geheim bleiben müsse. Richtig böse. Aber was soll man machen. Am Ende ist die KI eben auch nur ein Mensch.