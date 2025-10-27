(SZ) Nachdem der Tennisspieler Björn Borg im Jahr 1981 das Finale der US Open gegen John McEnroe verloren hatte, verließ er den Platz noch vor der Siegerehrung. Er packte seine Sachen und ließ sich zum Flughafen fahren, er war 25 Jahre alt, er bestieg eine Maschine nach Nirgendwo und ward nie wieder gesehen. Okay, das stimmt nicht im Wortsinn, aber im Prinzip stimmt es. Natürlich bekam die Welt Borg auch später noch zu Gesicht, manchmal sogar auf dem Tennisplatz. Aber der Tennisspieler Björn Borg, der sechs Mal die French Open und fünf Mal das Turnier in Wimbledon gewonnen hatte, war in diesem Moment Geschichte. Dass er zuvor sowohl auf den Sandplätzen in Paris als auch auf dem Rasen von London der Beste war, ist ein Ding der Unmöglichkeit, er war beschenkt mit Talent in einem Maße, wie es die Götter nur einmal im Jahrhundert einem Menschenwesen zuteilwerden lassen. Aber er wollte nicht mehr. Keinen Bock. Alles zu viel. Etwas Gutes, etwas unermesslich Schönes war unwiederbringlich zu Ende gegangen.

Am Beispiel des Björn Borg lässt sich trefflich die Frage erörtern, ob großes Talent nicht bloß Gabe ist, sondern auch Verpflichtung. Metaphysisch begabte Kommentatoren erkennen gar eine Sünde darin, das Geschenk so zu behandeln, als gehöre es einem selbst. Haben nicht wir, die Gemeinschaft der Durchschnittlichen, einen Anspruch auf die Schönheit, welche die Beschenkten in die Welt zu bringen imstande sind? Einen Anspruch auf den Blick auf das, was wir nicht sind und niemals sein können? Weniger metaphysisch gestimmte Kommentatoren wenden ein: Halt mal die Luft an, es geht hier um Tennis. Um dann zuzugestehen, dass es, wenn auch vielleicht nicht im biblischen Sinne, schon eine gottverdammte Sünde ist, dass Patrick Süskind nach dem „Parfum“ keinen zweiten Roman mehr schreiben wollte.

Wenn nun die portugiesisch-kanadische Sängerin Nelly Furtado im Alter von lediglich 46 Jahren erklärt, sich von den Bühnen zurückzuziehen, bringt das einen ihrer tollsten Songs in Erinnerung:„All Good Things (Come to an End)“. Es ist ein ebenso schönes wie melancholisches Lied, es geht darin, man ahnt es, um die Frage, warum alles Gute an sein Ende kommt. Die Frage bleibt im Text unbeantwortet, doch je öfter man das Lied hört, desto berührender wird es, und es ist nicht ganz klar, ob das so ist, obwohl oder weil der Coldplay-Sänger Chris Martin daran mitgeschrieben hat. Als Björn Borg damals seine Karriere beendete, versuchten selbst seine Gegner, ihn davon zu überzeugen, dass er im Sinne des Größeren weiterspielen solle. Im Sinne der Schönheit, im Sinne des Guten. Vermutlich aber hatte Borg schon mit 25 verstanden, was Furtado nun mit 46 gesehen hat. Warum alles Gute an sein Ende kommt? Weil wir es dann erst in seiner Schönheit erkennen.