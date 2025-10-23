(SZ) Neun von zehn Menschen verwenden Emojis, vielleicht, weil es Spaß macht, vielleicht als Bewältigungsstrategie. Berichten zufolge ist die Welt derzeit ein düsterer Ort, und wie soll man dem Herbstwetter, dem überreizten Vagusnerv, dem Gemerze über Stadtbild und deutsche Töchter anders begegnen als mit einem Arsenal an gelben Gesichtern? Immer vitalen Smileys, die kotzen, zwinkern, Tränen lachen, implodieren oder ihr Gesicht so verziehen wie eine gut gelaunte Version von Edvard Munchs schreiendem Brückenmenschen? Man will doch richtig verstanden werden in diesem kommunikativen Tumult, wo so lange gesendet und gesendet wird, bis niemand mehr so genau weiß, was eigentlich seine Rolle in diesem ganzen Spiel ist: wirklich Sender oder Empfänger, aus der Zeit gefallener Fan von ganzen Sätzen oder Emoji-Poet, Steuerzahlerin oder braver Beantworter von Chatnachrichten?

Neun von zehn Menschen verwenden mutmaßlich auch Emojis, wenn sie im Büro sind. Sei es das physische mit dem kaputten Wasserkocher oder das virtuelle, in welchem nur der klingelnde DHL-Bote gelegentlich zu Friktionen mit der wirklichen Wirklichkeit führt. Neun von zehn Menschen tragen folglich Sorge dafür, dass sich dieses Büro gewandelt hat, von der einstigen Keimzelle für Zwist und Missgunst zu einem Safe Space, an dem ganz sicher keiner mit scharfen Worten über den Konferenztisch schießt. Die Währung der neuen Freundlichkeit sind pulsierende Herzchen. Kurz, seitdem sich so gut wie alle Kolleginnen und Kollegen in ihre angenehmen Microsoft-Teams-Persönlichkeiten zurückgezogen haben, ist Emoji-Expertise eine Schlüsselqualifikation auf dem Weg zum Weltfrieden. Und so bestätigt es einen in seinem stetig wachsenden Gebrauch, in den Herzen und Flammen und Bomben und betenden Händen, dass die Professorin für Wirtschaftspsychologie Wera Aretz in dieser Woche dem Spiegel sagte: „Personen, die Emojis nutzen, wirken wärmer und sympathischer.“

Neun von zehn Menschen haben folglich verstanden, dass ein Leben ohne Emojis möglich, aber sinnlos ist. In den Chat-Quadraturen geht es zu wie auf einer Coco-Jamboo-Party 1996, nämlich bejahend: Beim Vorstandsmeeting wird Salsa getanzt, Herr Müller aus dem Controlling ist heute in Blumenkohl-Stimmung und macht sich auf den Weg Richtung Kantine. Tauchen unerwartet fachliche Fragen auf, schickt man ein gelbes Gesicht in Denkerpose und macht dann mal Schluss für heute. Nur aufpassen auf dem Heimweg, da draußen auf der Straße, wo sich noch nicht herumgesprochen hat, dass der hochgereckte Daumen nur nett gemeint war und Herzchen die neue Weltsprache sind! Ja, es braucht noch etwas Übersetzungshilfe: Galt vor ein paar Jahren noch die Regel, dass kein Ereignis ohne finales Foto auskommt, gilt nun: Worunter kein Herz gesetzt wurde, ist auch nicht passiert.