(SZ) Eines der schönsten, aber auch anstrengendsten Merkmale der Sprache ist ihre Unberechenbarkeit. Egal, wie lange man sie schon erfolgreich anwendet, nie kann man es sich darin bequem machen wie in einem alten Sessel, der seit Jahrzehnten an der gleichen Stelle im großen Gesellschaftswohnzimmer im 95-Grad-Winkel zum Fernseher steht. Ständig ruckelt irgendjemand an dem Sessel herum, stellt ihn einfach in die hinterste Ecke, und ehe man sich versieht, schauen einen die jungen Leute, die sich auch im Wohnzimmer aufhalten, wahnsinnig genervt an. Warum? Weil der Sesselhocker nicht kapiert, dass man Frauen und Männer nicht mehr unter einem maskulinen Begriff subsumieren sollte, der gehört jetzt mit einem „:i“ doppeltgeschlechtlich umgebaut. Was ein bisschen klingt, als ob der Schluckauf Teil des Sprechakts geworden ist, aber doch nur ein Beispiel sein soll für die Offenheit des Kommunikationsraums, in den fortwährend ganz und gar neue, mit einem Mal ganz und gar unverzichtbare Wörter geweht werden. Wie einst die „Basics“, die jahrelang in unseren Köpfen herumschwirrten.

Ja, man musste die Basics draufhaben. Man durfte die Basics nie aus den Augen verlieren, und sehr wichtig war auch zu wissen, wer niemals die Basics vernachlässigte und wer die Basics bewusst ignorierte. Überall waren Basics. Was sind die Basics in der Schule? Wo liegen die Basics bei der Ernährung? Und die Basic-Frage: Was sind die Basics des Lebens? Wunderbarerweise büßten diese Fragen nach dem wirklich Wichtigen nie an Dringlichkeit ein. Wohl auch, weil man sie jeden Tag anders beantworten konnte. Bis die Leute auf einmal anfingen, stattdessen nach den Essentials zu fragen, nächtelang nach den Must-haves für die zweite Hälfte des Lebensabends zu googeln und sich schon beim Frühstück im Urlaubsresort gegenseitig ihre Bucket-Liste vorzulesen. Und die Basics? Einfach vom Zeitgeist aufgefressen.

Der Fußballnationalspieler Jonathan Tah hat uns dieses vergessene Wort wieder in Erinnerung gebracht. Er hat nämlich auf die Frage, wie wichtig ihm Erholung ist, wenn man jeden dritten Tag ein Spiel bestreiten muss, geantwortet: „Ich konzentriere mich da auf die Basics: gut schlafen, gut essen, viel Wasser trinken.“ Eine Antwort wie aus einem Jahrhundert, in dem es noch keinen Strom und keine Pilates-Center gab, allerdings auch kein sauberes Trinkwasser. Auf der mühsamen Suche nach den vielfältigen, vor allem undurchschaubaren Essentials eines reibungslos funktionierenden Lebens, irgendwo zwischen auftrumpfenden rechtsradikalen Politikern und KI-generierten Beschäftigungsprogrammen, klingen Tahs Worte wie eine Aufforderung, von nun an regelmäßig Basic-Abende mit den Freunden oder der kompletten Familie zu veranstalten und zu fragen: Leute, habt ihr mehr zu bieten als die Tah-Basics?