(SZ) Der ungarische Mathematiker Paul Erdős hielt es nie lange an einem Ort aus, er reiste zeitlebens von Universität zu Universität, um mit anderen Mathematikern über mathematische Probleme nachzudenken. So wie Bob Dylan seit 1988 nicht aufgehört hat, auf Tour zu gehen, weigerte sich Erdős, sesshaft zu werden, vielleicht auch, weil er wie Dylan wusste, dass diejenigen, die nicht damit beschäftigt sind, geboren zu werden, dabei sind zu sterben. Erdős hat mehr als 1500 Aufsätze mit anderen Mathematikern geschrieben, woraus sich die Erdős-Zahl ableitet: Wer einen Text mit ihm verfasst hat, darf sich mit der Erdős-Zahl 1 schmücken. Wer mit einem Träger der Erdős-Zahl 1 gemeinsam veröffentlicht hat, trägt die 2, und immer so weiter. Erdős schlief nur vier bis fünf Stunden am Tag, er hielt sich mit Kaffee und Amphetaminen fit, dennoch hatte er bei seinem Tod im Jahr 1996 das stolze Alter von 83 Jahren erreicht. Dass es sich bei der 83 um eine Sophie-Germain-Primzahl handelt, dürfte ihm gefallen haben.

Erdős hat allerlei mathematische Vermutungen hinterlassen, für die die Welt seither nach Beweisen sucht. Eine dieser Vermutungen ist, dass sich in jeder Menge natürlicher Zahlen, für welche die Summe der Kehrwerte der Elemente divergiert, beliebig lange arithmetische Folgen befinden. Ja, zugegeben, hier ist die Antwort offensichtlich, aber nicht alle dieser sogenannten Erdős-Probleme sind derart banal, weshalb ein Aufschrei durch die Welt der Mathematik ging, als die Forscher von Open AI Anfang dieser Woche verkündeten, ihre künstliche Intelligenz habe ein paar der Vermutungen von Erdős bewiesen. Nach wenigen Stunden mussten sie allerdings einräumen, dass die KI die Sache so angegangen war, wie, verknappt gesagt, der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor von G. (Name der Redaktion bekannt) seine Doktorarbeit: Internet angeworfen, ein paar gute Texte gefunden, die Ergebnisse ein bisschen durchgeschüttelt, formatiert, fertig. Die tatsächlich große Frage lautet nun: Ist die KI so dumm, dass sie glaubte, sie komme damit durch? Und ist sie wirklich, wie es den Anschein hat, so gleichermaßen faul wie eitel und dachte, ich hacke das schnell zusammen, lege mich wieder hin und sonne mich im Ruhm? Dann wäre die KI ja genau wie wir.

Das könnte ein Anlass zur Hoffnung sein. Wenn die KI nun doch nicht superschlau ist, sondern ebenso beschränkt, eitel und faul wie ihre Erfinder, dann wird sie die Menschheit womöglich doch nicht, wie allenthalben angenommen, in absehbarer Zeit abschaffen. Als Beweis für diese Vermutung sei angeführt, dass sich die hier mitlesende KI bereits seit dem Ende des ersten Absatzes fragt, was zum Erdős eine Sophie-Germain-Primzahl sein soll, sich aber nicht dazu aufraffen kann, es zu googeln. q. e. d.