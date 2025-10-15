(SZ) Es ist doch nichts Neues, dass der Rat der Europäischen Union am laufenden Band sehr hilfreiche Vorschläge zur Erziehung des Menschengeschlechts macht. Nur Narren wie die Hampelmänner der Spaßpartei „Die Partei“ feixen über die Europäische Union, weil sie selber nicht lustig genug sind, um über sich selbst zu lachen. Jedenfalls kam am Wochenende eine sehr schöne neue Idee aus Brüssel in die Welt, wie man das Leben der Raucher zwar nicht verlängern, aber auf würzige Art intensivieren kann: Die Filterzigarette solle verboten werden. Für Menschen, die blind für die guten Dinge durch das Leben gegangen sind: Die Filterzigarette war die wichtigste strategische Erfindung des vergangenen Jahrhunderts. Ein aus Celluloseacetat gefertigtes gelbes, im Fall der Gentleman-Zigarette Davidoff und der ladyliken Vogue sogar weißes Mundstück wird an das Saugende der Zigarette befestigt, damit die ängstliche Raucherin den reuelosen Genuss des Tabaks erfahren kann. Kurz sah es danach aus, als solle damit Schluss sein, denn ein Gutachten der Weltgesundheitsorganisation stellte fest, dass Filterzigaretten das Rauchen für europäische Menschen attraktiver mache.

Und spätestens hier wird deutlich, dass der Europäische Rat und sogar die Weltgesundheitsorganisation aus lauter Nichtrauchern bestehen. Oder bestenfalls aus Rauchern, die ihr ganzes Raucherleben lang Filterzigaretten im Mundwinkel trugen. Ihnen sei gesagt: Der Tod der Filterzigarette würde die Wiedergeburt der Filterlosen bedeuten. Der Beutel Drum, die Roth-Händle, der Schwarzer Krauser – all diese Geschenke der Hölle an die Konsumgesellschaft dürften dann eine Renaissance erleben, gegen welche die Lukrez-Hysterie in der frühen Neuzeit eine stille Post gewesen ist. Denn die Filterzigarette war ja in erster Linie eine Schamzigarette und in zweiter Linie ein Kompromiss an den Reformhausgeist der Asketen. Geschämt hat man sich irgendwann für den rückhaltlosen Genuss des dunklen Rauschkrauts, das ohne Filter direkt in die Eingeweide strömte und dort eine Art Prêt-à-porter für die Röntgenologen veranstaltete. Zugleich bestellten auch stets die Zigarettendreher ihr aromatisches Feld, und viele von ihren schworen Stein und Bein, dass es gesünder sei, den Tabak ungefiltert in die Lunge zu ziehen.

Natürlich hat der Europäische Rat dies nicht gewollt. Und wie die EU-Kommission Stunden später eilends hinterher schickte, werde die Filterzigarette auch nicht verboten. Was sollen denn die Menschen in Europa tun, wenn ihnen jetzt auch noch der Filter genommen wird? Joachim Ringelnatz, der Hölderlin der Leichtigkeit, hat in einem seiner schönsten Gedichte seinem Zigarettenrauch diesen Gruß hinterhergeflüstert: „glückliche Reise aus Nikotin ins ewige Aroma“. Dort werden sich am Ende ohnehin alle wiedersehen, ganz gleich ob sie mit Filter gelebt haben oder ohne.