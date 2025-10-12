(SZ) Die zurückgetretene Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard hat sich beim Bundeskongress der Grünen-Nachwuchsorganisation verabschiedet. Nietzard, 26, sagte in ihrer Rede, dass es ihr immer darum gegangen sei, sich für Feminismus und linke Asylpolitik einzusetzen: „Ich wurde das ganze Jahr als starke Frau angesehen.“ Auch weil sie sich nicht habe anmerken lassen, wie sehr sie die Kritik an ihren Provokationen manchmal getroffen habe. Als Fazit gab sie dem Auditorium in Leipzig mit auf den Weg: „Sprecherin zu sein bedeutet auch, Kunstfigur zu sein.“ Und dann weinte sie im Rückblick auf ein forderndes Jahr und wie zum Beweis, dass mit dem Kunstfigurdasein endgültig Schluss ist. Obschon der Kanzler letzthin gezeigt hat, dass Tränen das Bild vom echten Parteivorsitzenden durchaus stärken können.