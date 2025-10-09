(SZ) Die Sängerin Taylor Swift hat soeben in einem BBC-Interview beteuert, sie würde niemals in den Weltraum fliegen, und dabei war sie so aufgewühlt, als hätte man ihr eine unanständige Frage gestellt. Herrje, ein Flug ins All: „Niemals!“ Und wozu auch? „Es ist kalt, es ist gruselig.“ Hätte ein Unbedeutender dies gesagt, etwa ein Astronaut oder jemand von der FDP, könnte man lässig abwinken und weiter in Jeff Bezos’ Weltraum-Reisekatalog blättern, um wie Katy Perry einen Flug mit seiner New-Shepard-Raumkapsel zu buchen. Taylor Swift aber ist die beste Freundin von 95 Prozent aller Mädchen und jungen Frauen der westlichen Welt, und wenn sie das All für kalt und gruselig erklärt, dürfte die Raumfahrt mit weiblichen Besatzungsmitgliedern erledigt sein. Hinzu kommt, dass Swifts Befund jedem Faktencheck standhält. Der Kosmos ist tatsächlich ein unheimlicher Ort. Schon auf dem Mars ist mit grünhäutigen, Tofuschnitzel verzehrenden Monstern zu rechnen, und wer es bis zur Milchstraße schafft, muss feststellen, dass dort ein Tempolimit von 100 km/h gilt und die halbe Fahrbahn für Radler reserviert ist. Zudem gibt es im All Schwarze Löcher, in denen der Weltraumbummler so schnell verschwindet wie ein Ire im Pub.

Irritierend ist die Kosmophobie der Musikerin dennoch, steht sie doch quer zur Space-Manie der US-amerikanischen Tech-Milliardäre, die letztlich bestimmen, welches Ende die Menschheit nimmt. Für Typen wie Elon Musk, Jeff Bezos oder Peter Thiel ist die Erde ein Auslaufmodell, das schleunigst ersetzt werden muss, zunächst einmal durch den Mars. Zwar sieht der Mars aus, als hätte er die finale Klimakatastrophe bereits hinter sich, aber in den Allmachtsfantasien der Big-Tech-Bros ist er der ideale Ausgangspunkt zur Eroberung des Alls. Ob an der Sonne, an Exoplaneten, an Roten Zwergen, Wurmlöchern oder Galaxien – überall wird eines Tages ein Etikett kleben mit der Aufschrift „Private Property“. Darunter der Firmenname, Space-X zum Beispiel. Auch das bayerische Wappen wird man sehen. Bavaria-One-Commander Söder ist seit geraumer Zeit dabei, neben den Bierzelten auch das Himmelszelt zu erobern.

Noch ist die Erde schöner und lebenswerter als alle anderen Planeten zusammen, inklusive der Venus. Doch wie lange noch? Derzeit sind etliche dunkle Herrscher dabei, sie in eine Wüste zu verwandeln, deren Trostlosigkeit ihrem Weltbild entspricht. Man möchte fliehen und weiß nicht, wohin. In ihrem letzten Interview hat die kürzlich gestorbene Schimpansenforscherin Jane Goodall gesagt, sie würde gerne Trump, Putin und den chinesischen Präsidenten Xi in eines von Musks Raumfähren setzen und ins All schießen. Tja, das wird nicht passieren, leider. Wenn aber doch, gäbe es überhaupt keinen Grund mehr, an Taylor Swifts Worten über das Weltall zu zweifeln. Es ist kalt, es ist gruselig.