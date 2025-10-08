(SZ) Politiker hatten in den Zeiten, als sie noch nicht jede Woche erfuhren, dass sie am Sonntag die Bundestagswahl verlieren werden, genug Muße, eigene Bilder von sich selbst zu schaffen. Willy Brandt war nicht nur der Kanzler der Aussöhnung zwischen Ost und West, sondern auch der Kanzler mit der Gitarre. Es handelte sich zwar um Aufnahmen vor der Kanzlerzeit, aber der Willy mit der Klampfe ist ein Bild, das den Boomern bis heute nicht aus dem Kopf geht. Und gleich noch ein Beispiel: Wenn der Name Walter Scheel fällt, hört man sofort einen Außenminister voll im Einklang von Amt und Mensch ins „Drei mal Neun“-Publikum schmettern: „Hoch auf dem Gelben Wagen sitz’ ich beim Schwager vorn.“ Das war schräg, aber auch entspannend, weil in dieser Ära sogar potenzielle, aber unterhaltsame Tyrannen wie Franz Josef Strauß eine beruhigende Botschaft sendeten: Leute, Politik ist wichtig, aber nicht so wichtig.

Das Auslaufmodell dieser Zeiten war Gerhard Schröder. Als Leiter der Toskana-Fraktion zeigte er auch SPD-Spaßbremsen, was bei Klausurtagungen geht. Diesem Gipfel lustvoller Entscheidungsfindung folgte die Merkel-Raute, eine Geste, die in ihrer Dynamik einem gezogenen Stecker gleicht und als Fortsetzung Olaf Scholz hervorbrachte. Dass das aber nicht das Ende der Politik als Komödienstadl sein muss, hat nun dankenswerterweise die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner gezeigt, als sie Bundeskanzler Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil schwere Vorwürfe machte: „Scholzen Sie nicht, kommen Sie Ihrer Verantwortung gegenüber der Ukraine vollumfänglich nach“, sagte Brantner und lieferte sogleich die Definition mit. „Scholzen“ stehe für: Man wolle eigentlich alles tun, damit die Ukraine sich besser verteidigen könne – tue aber das Nötige dafür nicht, weil es vielleicht politisch schwierig sei.

Was nicht alles in ein einziges Wort reinpasst, wenn eine Person mit ihrem Namen und Charakter dafür steht! Ein Fingerzeig dafür, dass Politiker wenigstens auf der semantischen Ebene wieder an Profil gewinnen können. Namen sind Schall und Rauch? Von wegen. Scholzen ist eben nicht einfach Holzen. Und auch viel mehr als Bolzen. Begriffe, die für das diffizile Handwerk der Diplomatie nicht infrage kommen, auch wenn die englische Übersetzung „trumpen“ genau das ausdrückt. Um auch nach der aktiven Zeit in Erinnerung zu bleiben, ist der Aufstieg zum Namensverb um vieles geeigneter als die Umbenennung einer Straße in „Olaf-Scholz-Weg“. Jetzt habecken Sie doch nicht so endlos, könnten die Menschen sagen, wenn einer beim Reden vergisst, was er eigentlich sagen wollte. Sie könnten auch rufen: „Södern sie nicht so rum!“, wenn jemand Würste isst und dabei die Tischsitten unterläuft. Am schönsten aber wäre es, die Leute dazu aufzurufen, noch fleißiger zu baerbocken: Auf nach New York!