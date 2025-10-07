(SZ) Gleich am Anfang seines großen Spottgesangs „Deutschland, ein Wintermärchen“ hat Heinrich Heine die Sache mit der Verlobung ausgeplaudert. Die Jungfer Europa, schreibt der Dichter, sei verlobt mit dem schönsten Geniusse. Mit wem also? Mit der Freiheit natürlich, sie schwelgen im ersten Kusse, so wie Taylor Swift und Travis Kelce neulich. Es ist nicht erwiesen, dass Taylor und Travis sich anlässlich ihrer Verlobung zum ersten Mal geküsst haben, aber man kann es sich ja einreden, damit die Welt wieder ein bisschen unschuldiger und romantischer dasteht. Mit Europa ist es in Fragen der Romantik im Augenblick so eine Sache. Geschwelgt wird hier mehr in Drohnen-Angst und Zollfurcht, und wenn man nach Geniussen Ausschau hält, hat man den Eindruck, dass deren schönster, die Freiheit, gerade sein Abschiedsgewand angezogen hat. Mit anderen Worten: viel Winter, wenig Märchen, aber es gibt trotzdem eine frohe Botschaft: Immer mehr Menschen entschließen sich zur Verlobung. Das hat der Evangelische Pressedienst aus der aktuellen Shell-Jugendstudie herausgelesen.

Früher galt die Verlobung als Notwehr gegen das Sittengesetz. Junge Liebespaare durften sich in den Nierentisch-Jahren nur unter Aufsicht der Eltern bei den Händen halten. Für tiefergehende Liebesbekundungen musste zumindest vorher ein Ring getauscht werden. Die Verlobung war der einzige Ausweg aus der Kusslosigkeit der Nachkriegszeit. Danach kam die Hochzeit, dann kamen die Schrankwand und die Couchgarnitur, später das Trennungsjahr und der Schuldspruch für den Ehepartner, der das Ringlein hat entzweibrechen lassen. Es mag die Erinnerung an jene trüben Jahre gewesen sein, welche die Verlobung solchen Kulturtechniken zuordnete, die am besten im Museum der deutschen Gefühlswelt aufgehoben waren – der Junggesellenabschied dagegen, obwohl auch er eine in Frohsinn gekleidete Feier der Tristesse ist, hat sich bis heute erhalten. Verliebt, verlobt, verheiratet – Kind gekriegt, geschieden: Diese in fünf Stationen verknappte Modellkarriere des deutschen Liebespaars soll jetzt auch in die Vergangenheit verwiesen werden. Denn die Verlobten unserer Tage suchen im Ringetausch das Zeichen für Trost und Halt, Verbundenheit und Verlässlichkeit, allesamt Werte, die sie im politischen Raum nicht mehr eingelöst sehen. Dort stehen im Augenblick eher ungehobelte Herren herum, mit denen sich nur politisch sehr überzeugte Frauen verloben wollen.

Andererseits haben Taylor Swift und Travis Kelce mit ihrem Verlobungsring auch dort Freude ausgelöst, wo man sich sonst eher über Menschen mit Nasenringen und Hörnern freut. Einer hat sogar gesagt: „Ich denke, er ist ein großartiger Spieler, ein großartiger Typ, und sie ist ein großartiger Mensch. Also wünsche ich ihnen wirklich viel Glück.“ Wer das war? Donald Trump natürlich.