(SZ) Über US-Verteidigungsminister Pete Hegseth lässt sich, wenn man eine Weile nachdenkt, vielleicht auch Gutes sagen. Zum Beispiel ist er perfekt besetzt als kleines Echo seines Herrn, und hmm, genau, dick ist er nicht, er hält sich schlank und hat auch die Haare schön. Was sonst über seine Eignung für den Posten zu bemerken wäre, hat die demokratische Senatorin Tammy Duckworth, die im Irak als Soldatin schwer verwundet wurde, prägnant zusammengefasst: Hegseth sei „der am wenigsten qualifizierte Verteidigungsminister der Geschichte“. Gut, wir in Deutschland hatten Gustav Noske von der SPD, der immer auf die Falschen schießen ließ, da sollten wir bescheiden sein. Bei seiner Ansprache an die aus aller Welt herbeibeorderten Spitzenmilitärs Amerikas, die seinen Ausführungen schweigend lauschten, definierte Pete Hegseth die Wokeness als eigentlichen militärischen Feind Amerikas. Wer aber erhebe sich zur Rettung des Vaterlandes? Die hohen Offiziere der USA kämen, glaubt man dem Mann, doch nur schwer aus dem Sessel, wenn überhaupt. Es gebe nämlich „zu viele fette Generäle“.

Zumindest unter ernährungskundlichen Gesichtspunkten bietet Hegseths Rede gewisse Aufschlüsse. Wer seine Figur so hält wie der Minister, muss einer gesunden Diät folgen; damit aber wäre der lateinische Lehrsatz „mens sana in corpore sano“ nachhaltig widerlegt. Offenbar stimmt es also doch nicht, dass gesundes Essen nicht nur positive Auswirkungen auf den Körper hat, sondern auch auf den Geist. Womöglich hätte eine unter Barkeepern verbreitete Variante dem Vortrag des Ministers etwas mehr Inhalt verliehen, dort heißt es „mens sana in Campari Soda“.

Vielleicht handelt es sich bei Pete Hegseth aber auch um einen Roboter, womöglich ein frühes KI-gesteuertes Modell, das zwar schon sprechen kann, die Sätze aber noch ohne erkennbaren Sinn aneinanderreiht. Ähnliche Roboter arbeiten bereits mancherorts für Konzerne wie Meta, wie der dieser Tage vorgestellte Typ CA-1. Sie reden nicht, sie bereiten Gerichte zu. Wie die FAZ anerkennend schreibt, seien sie auch in der Lage, eine Feldküche zu führen, also beim Militär fürs Essen zu sorgen, für „chow“, wie Pete Hegseth wohl für jede Form der Kulinarik sagen würde. Hier biete sich, so weiter die FAZ, „eine robustere Variante des CA-1-Kochroboters an, der CA-M“. Das ist treffend formuliert, bedenkt man nur, dass schlechte Verpflegung schon zum Abbruch mancher Feldzüge zwang, weil die Soldaten in rebellische Stimmung gerieten. Dafür dürfte der CA-M der ideale Kandidat sein, denn er reagiert genauso wenig auf Widerspruch wie Pete Hegseth. Sollte die Roboter-Theorie zutreffen, wäre dieser also auch in der Truppenküche einsetzbar, anstatt das Pentagon zu leiten. Für Amerikas Generäle aber wäre wohl nicht einmal das eine gute Nachricht.