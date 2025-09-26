(SZ) Die Demütigung kommt in den verschiedensten Formen daher. Ein schönes Beispiel stammt aus dem Jahr 2012, als eine Richterin in Cleveland, Ohio, eine Frau namens Shena Hardin dazu verurteilte, mit einem Schild an einer belebten Kreuzung zu stehen, auf dem stand: „Nur eine Idiotin fährt auf dem Bürgersteig, um einen Schulbus zu überholen.“ Man ahnt, welchen Vergehens sich Frau Hardin schuldig gemacht haben könnte. Ein weiteres Beispiel für eine grundsolide Demütigung stammt aus dem Jahr 2025, als es der SPD gefiel, Lars Klingbeil mit lediglich 64,9 Prozent der Stimmen zum Vorsitzenden zu wählen, obwohl es nicht einmal einen Gegenkandidaten gab. In der SPD haben sie schon immer diesen tollen Humor, was einmal dazu führte, dass sie mit Rudolf Scharping in eine Bundestagswahl zogen. Krachend gescheitert, klar, aber was haben sie gelacht.

Die größte Demütigung im Fußball ist der Beinschuss, auch Tunnel genannt. Der Uruguayer Luis Suárez, noch immer in Miami aktiv, hat so vielen Gegenspielern den Ball durch die Beine gespielt, dass man von ihm sagt, er könne auch eine Meerjungfrau tunneln. Die größte Demütigung im Tennis ist ein Zweisatzsieg ohne Punktverlust, 6:0, 6:0, fachsprachlich genannt: die Brille. Als eine der größten Demütigungen in der Politik gilt die Rede, die der frühere US-Präsident Barack Obama im Jahr 2011 beim White House Correspondents’ Dinner hielt. Er verspottete den im Saal anwesenden Donald Trump so sehr, dass diesem, so schien es, weiße Wölkchen der Wut aus den Ohren entwichen, während das Publikum ihn auslachte. Wenn Trumps fragiles Ego eines nicht abkann, dann sind es Witze auf seine Kosten, und manche sagen, erst in diesem Moment habe er sich dazu entschlossen, ins Weiße Haus einzuziehen und es allen heimzuzahlen. Das stimmt so nicht, Präsident wollte er schon länger werden, aber dass er es allen heimzahlt, stimmt uneingeschränkt. In dieser Woche hat er seinen neuesten Akt der Rache präsentiert. In der Ahnengalerie der Präsidenten ließ er das Porträt seines Vorgängers Joe Biden durch das Bild einer Unterschriftenmaschine ersetzen, die gerade den Namen Joe Biden schreibt. Das ist eine Demütigung, die viel mehr über ihren Urheber verrät, als dieser auch nur zu ahnen imstande ist.

Rechts und links vom Bild der Maschine hängen zwei Porträts von Trump, auf denen er versucht, möglichst grimmig zu schauen. Es ist durch die, sagen wir einmal: kunsthistorische Brille betrachtet ganz offensichtlich, was er da erschaffen hat: ein Triptychon, in dem er selbst das rechte und das linke Bein darstellt und der vermeintlich verhöhnte Biden den Ball, der mitten hindurchgespielt wird. Trump ist mit diesem Arrangement die größte Demütigung von allen gelungen: Er hat sich selbst getunnelt.