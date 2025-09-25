(SZ) Zugegeben, die Deutsche Bahn kann einen schon nerven. Wenn der ICE, mit dem der Reisende nach Berlin zu kommen hofft, irgendwo in der niedersächsischen Pampa zum Stillstand kommt, wenn dann noch die Klimaanlage ausfällt und die Waggons in der norddeutschen Wüstensonne zu glühen beginnen, wenn nach Einbruch der Dunkelheit das Schnarchen dicker Männer durch den Zug hallt und draußen wilde Tiere jaulen, und wenn am Morgen die örtlichen Bauern mit ihren Treckern anrücken, um die Passagiere zur nächsten Bushaltestelle zu transportieren – das kann einem schon die gute Laune verderben. Zwar war keiner im Zug so naiv, eine pünktliche Ankunft in Berlin zu erwarten, doch zumindest die Optimisten hatten sich eingebildet, mit einer Verspätung von drei Stunden davonzukommen. Hier zeigt sich, wie weltfremd der Optimismus generell ist.

Aber das alles wird bald anders werden, so hat es Patrick Schnieder gerade versprochen. Dieser Herr Schnieder, das wusste man bislang nicht, ist Bundesverkehrsminister, und als solcher macht er einen Job, den man jahrzehntelang Geringqualifizierten anvertraut hatte. Immerhin ist Schnieder nicht bei der CSU, das lässt hoffen. Jedenfalls hat er angekündigt, dass bereits 2029 sagenhafte 70 Prozent der Fernzüge pünktlich ankommen sollen. Für viele Reisende, vielleicht sogar für den notorisch missmutigen Fahrgastverband Pro Bahn mag das wie eine göttliche Verheißung klingen. Der weise Mensch aber fragt: Was soll das? Warum muss ein Zug pünktlich sein? Ist Pünktlichkeit nicht eine spießige Sekundärtugend, welche die Menschen der Tyrannei der Uhr ausliefert? Wie schroff, wie herzlos klingt es, wenn ein Mann zur Geliebten sagt: „Du kommst Punkt 20 Uhr zu mir!“ Wie viel entspannter könnte die Dame dem Rendezvous entgegensehen, hätte er geflüstert: „Ich erwarte dich in den süßen Stunden zwischen Sonnenuntergang und Mitternacht.“

Wer Pünktlichkeit anstrebt, ist ständig in Hetze, steht dauernd unter Strom, wird zum Knecht einer Maschinerie, die Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden zerlegt. Welch herrliche Abenteuer hätte Odysseus verpasst, wäre er nach dem Trojanischen Krieg pünktlich zu Frau Penelope zurückgekehrt? Nie hätte er den etwas derben Riesen Polyphem kennengelernt, nie den zauberhaften Gesang der Sirenen vernommen. Und ist nicht das Warten so etwas wie geschenkte Zeit, eine Zeit des Innehaltens und des Eintauchens in die finstersten Seelengründe, in denen der Wunsch nach einem Schweinsbraten lauert? Auch Theaterfreunde wissen das, jedenfalls jene, die noch Samuel Beckett kennen. Weil Godot auf sich warten lässt, haben Wladimir und Estragon Gelegenheit, tiefschürfende Gespräche zu führen. Viele Interpreten vermuteten, der herbeigesehnte Godot wäre Gott. Tatsächlich meinte Beckett einen Zug der Deutschen Bahn.