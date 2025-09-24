(SZ) Ältere bis deutlich ältere Menschen erinnern sich an die sehr engagierte Rede, die Nikita Chruschtschow auf der UN-Vollversammlung im Jahr 1960 hielt. Was damals geschah, gibt Gelegenheit, zur rhetorischen Figur des Zeugmas zu greifen, denn Chruschtschow hielt nicht nur eine Rede, sondern auch einen Schuh in seiner Hand. Es war sein eigener Schuh, ein Halbschuh in heller Farbe, und als ein Abgeordneter der philippinischen Delegation dem sowjetischen Staatspräsidenten vorwarf, er würde in seinem großkommunistischen Paradies die Freiheitsrechte der dortigen Bürger stiefmütterlich handhaben, zog Chruschtschow den Schuh aus und schlug damit angeblich im Takt seiner Zornesworte auf das Pult. Man weiß nicht genau, inwieweit Chruschtschow seinen Schuh damals als Metronom seiner Rhetorik einsetzte – ob er wirklich hämmerte oder nur fuchtelte oder ob der Schuh lediglich vor ihm lag. Wahr ist: Der Schuh war im Raum und seine Botschaft hieß Empörung.

Wenn der gegenwärtige amerikanische Präsident, wie am Dienstag geschehen, vor der UN-Vollversammlung das tut, was er und seine Anhänger „eine Rede halten“ nennen, dann wünscht man sich gelegentlich einen Schuh als auflockerndes Moment herbei. Aber Trump benötigt keine Requisiten, es sei denn es handelt sich um großformatige Dekrete, unter die er im Angesicht der fassungslosen Welt seine gewittrige Unterschrift setzt. Am Dienstag in New York war Donald Trump dermaßen in Rage, dass seine Aufzählung von Feinden nicht nur das Deutschland des Olaf Scholz, Windturbinen sowie Joe Biden und den Bürgermeister von London berücksichtigte, sondern auch noch Putin, die Uno an sich und insbesondere die UN-eigene Rolltreppe und den UN-eigenen Teleprompter. Auf der Rolltreppe waren Trump und seine stets nach stummer Verwünschung anderer Leute aussehende Frau Melania kurz zuvor nach wenigen Sekunden gestrandet. Und der Teleprompter, von welchem Trump seine Rede abzulesen gedachte, ging einfach nicht an. Natürlich weiß Trump, weiß die ganze Welt, dass Trump-Reden nur echt und schön sind, wenn sie direkt aus dem Kopf des Präsidenten versendet werden und nicht die Erdung durch Verschriftlichung erleiden müssen. Trumps Teleprompter ist sein Gehirn, das sekündlich neue unglaubliche Sätze gebiert, von denen jeder einzelne das Zeug hat, die Welt auf unvorteilhafte Weise zu verändern.

Damit unterscheidet sich Trumps jüngste Wutrede nicht von den meisten anderen seiner Wutreden, wohl aber von denen anderer legendär gewordener Redner. Der Fußballtrainer Giovanni Trapattoni hat 1998 eine in – heute würde man sagen – leichter Sprache gehaltene Rede präsentiert, die unvergesslich ist. Auch weil sie in ihrer rätselhaften Verständlichkeit so gewaltig daher kam, dass weder ein Teleprompter noch ein Halbschuh vonnöten waren.