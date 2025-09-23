(SZ) Billie Jean King musste am Ende ihrer Tenniskarriere niemandem mehr etwas beweisen. Allein in Wimbledon hatte sie 20 Titel gewonnen, im Einzel, Doppel und Gemischten Doppel. Das denkwürdigste Ereignis ihrer Laufbahn war aber der berühmte „Kampf der Geschlechter“, ein Tennismatch, das sie 1973 gegen ihren männlichen Herausforderer Bobby Riggs gewann. 2017 wurde aus dieser wahren Geschichte ein Film gemacht, das Sportler-Biopic „Battle of the Sexes“. Er wurde sogar für ein paar Preise nominiert. Gewonnen hat er keinen. Nur gut, dass Billie Jean King als Tennisspielerin schon alles gewonnen hatte, was es zu gewinnen gab. Sie war ein Champion. „Ein Champion hat Angst davor zu verlieren. Alle anderen haben Angst davor zu gewinnen“, hat sie einmal gesagt.

Ob das heißt, dass Champions trotz ihrer Angst vor dem Verlieren gewinnen? Oder dass diese Angst der Champions vor dem Verlieren so groß ist, dass sie einfach gewinnen müssen? Oder dass vor allem die Angst aller anderen vor dem Gewinnen für die Siege der Champions sorgt? Jedenfalls fühlte man sich kürzlich an diese Sentenz erinnert, als Dwayne „The Rock“ Johnson in Venedig seinen Film „The Smashing Machine“ vorstellte. Es ist ein Sportler-Biopic – die wahre Geschichte des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Mark Kerr, der Ende der 1990er-Jahre mit anderen Mixed-Martial-Arts-Kämpfern rang, aber auch mit Drogenabhängigkeit und Beziehungsproblemen. Dwayne „The Rock“ Johnson weinte bei der Premiere und sagte, es gehe in „The Smashing Machine“ „um den Druck zu gewinnen, und darum, was passiert, wenn das Gewinnen zum Feind wird“.

Die bemerkenswerte Kehrtwende eines Mannes, der sich nach seinem Übergang vom Show-Wrestler zum Hollywood-Star in jeden Filmvertrag hat schreiben lassen, dass die Figuren, die er spielt, nie einen Kampf verlieren dürfen. Jetzt fühlt er sich von Hollywood in die Haudrauf-Schublade eingesperrt. Dabei gibt es so viele ergreifende Momente in seiner Filmografie: den Sprung von einem Kran auf einen Wolkenkratzer in „Skyscraper“ zum Beispiel. Die Szene aus „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“, in der er wirklich sehr lange an einem Hubschrauber hängt. Und natürlich die Sequenz in „The Scorpion King“, in der er sich gegen eine Übermacht mit einem Gong verteidigt. Immer hat er gewonnen, nur die Anerkennung als großer Schauspieler, die ist ihm versagt geblieben. Doch jetzt, da er einen Mann spielt, der ab und zu auch mal verlor, werden Dwayne „The Rock“ Johnson gute Chancen für eine Oscarnominierung als bester Hauptdarsteller eingeräumt. Kommt für diesen Champion aber nun womöglich ein ganz neuer Feind hinzu, und zwar die Angst, das Oscar-Rennen zu verlieren? Eher nicht. Für einen Sieg reicht es sicher schon, wenn alle anderen Nominierten genügend Angst haben, gegen eine Smashing Machine wie Dwayne „The Rock“ Johnson zu gewinnen.