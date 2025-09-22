(SZ) Es ist an der Zeit, ein Geheimnis zu lüften. Der Sänger der irischen Rockband U2 heißt gar nicht Bono. Nein, wirklich nicht. Das ist ein Künstlername. Er heißt in Wahrheit Paul David Hewson. Der Legende nach hätten ihn seine Freunde Bono Vox gerufen, abgeleitet von „bona vox“, lateinisch für „schöne Stimme“. Das hat aber noch nie jemand geglaubt, denn Hewson hat sich mit Sicherheit selbst so genannt und dabei übersehen, dass die Stimme im Lateinischen nun mal weiblich ist. So weit, so erschütternd. Aber es kommt noch dicker. Der Gitarrist der irischen Rockband U2 heißt gar nicht The Edge. Das ist ein Künstlername. Er heißt in Wahrheit David Howell Evans. Der Legende nach habe Bono ihn wegen seines scharfen Verstandes so genannt. Und wo wir schon dabei sind: Sting heißt nicht Sting. Elton John heißt nicht Elton John. Im Ernst, das sind alles erfundene Namen. Ob aber immerhin der Sänger Band Die Ärzte wirklich Farin Urlaub heißt? Nein. Hat er sich ausgedacht.

Das ist alles schwer zu glauben, doch dem Streiflicht liegen diese Erkenntnisse gesichert vor. Mehr noch: Das Phänomen des falschen Namens ist nicht auf die Musikbranche beschränkt. Stichprobenartige Überprüfungen der Filmindustrie ergeben Betrug, wohin man schaut. Wenn, um nur ein beliebig herausgegriffenes Beispiel zu nennen, bezüglich des Klassikers „In den Wind geschrieben“ von 1956 die Rede davon ist, dass Rock Hudson und Lauren Bacall unter der Regie von Douglas Sirk die Hauptrollen spielten, dann stimmt davon nichts. Es waren Roy Scherer und Betty Perske unter der Regie von Hans Detlef Sierck. Falsche Namen allerorten. Nun könnte einem das als Shakespearianer schnuppe sein, denn wie schrieb der Meister? „Was ist ein Name? Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften.“ Aber hatte nicht auch Kurt Tucholsky recht, als er anmerkte: „Pseudonyme sind wie kleine Menschen. Es ist gefährlich, Namen zu erfinden. Ein Name lebt.“ Diese Einsicht hielt Tucholsky nicht davon ab, unter anderem als Peter Panter, Theobald Tiger oder Ignaz Wrobel in Erscheinung zu treten. Nichts ist, wie es scheint.

Wer mit diesem Wissen geschult einmal, und warum denn auch nicht, die Meldeliste des 51. Berliner Marathons durchgeht, der an diesem Wochenende Teile der Hauptstadt lahmlegte, stößt bei Nummer 31 261 auf einen gewissen Sted Sarandos. Klingt erfunden? Aber so was von. In Wahrheit war mit dieser Nummer der weltbekannte Sänger Harry Styles unterwegs, der die 42,195 Kilometer in knapp unter drei Stunden zurücklegte. Abgesehen von der exzellenten Laufleistung erscheint an dieser Begebenheit vor allen Dingen bemerkenswert, dass Harry Styles, dessen Name klingt wie der erfundenste von allen, tatsächlich so heißt. Man kann es sich nicht ausdenken.