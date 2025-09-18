(SZ) Am Wochenende beginnt das Oktoberfest , höchste Zeit also, mit den auswärtigen Gästen ein ernstes Wort zu reden. Leider war in der Vergangenheit allzu häufig gedankenloses, mitunter mutwilliges Fehlverhalten ortsfremder Besucher zu beklagen, was den gesitteten Ablauf dieses vornehmen Bierfests empfindlich störte. Um diesen Umtrieben Herr zu werden, hat die Stadt einige Benimmregeln erlassen, die wir gerne an die bildungsfernen Regionen außerhalb Bayerns weiterreichen. Über allem steht, dass die Wiesn ein der bayerischen Identitätsstiftung dienender Nationalrausch ist, bei dem Franken und andere Fremde nur geduldet sind, und zwar je mehr, desto höher ihre Zeche ist. Was diese betrifft, so sollte sie mindestens 200 Euro pro Person betragen, was bei einem Preis von 15 Euro für die Mass leicht zu erreichen ist. US-Amerikaner zahlen in diesem Jahr zusätzlich 30 Prozent Bierzoll.

Auf der Wiesn gilt ein strenger Dresscode, dessen Einhaltung ein Trupp alpiner Gebirgsschützen überwacht. Nur Münchnern, deren Vorfahren bereits beim ersten Oktoberfest 1810 dabei waren, ist es erlaubt, in Alltagskleidung das Festgelände zu betreten. Für alle andere ist Tracht Pflicht. Gern gesehen sind speckige Lederhosen, die freie Sicht auf behaarte Oberschenkel gewähren, sowie Dirndl im Landhausstil Julia Klöckners. Von ehemaligen Spitzensportlern, Spielerfrauen, Dschungelcamp-Bewohnern und anderen Prominenten wird erwartet, dass sie sich mindestens einmal in der Käfer Wiesn-Schänke blicken lassen, sofern sie nicht im Gefängnis sitzen. Ferner ist zu beachten, dass die Toiletten ausschließlich den Frauen vorbehalten sind. Männer, die einen Druck auf der Blase verspüren, erleichtern sich auf dem Hügel am Rande der Festwiese. Die sogenannten Wilden Biesler genießen in München kultische Verehrung, weshalb die Stadt erwägt, sie mit einer Brunnenskulptur nach Brüsseler Vorbild zu ehren. Noch sucht man nach einem Modell, der bayerische Ministerpräsident hat überraschenderweise abgewinkt.

Generell soll es im Bierzelt so kultiviert zugehen wie bei einer Lyrik-Lesung. Die zum Brauchtum zählenden Raufereien stehen folglich unter dem Vorbehalt, dass keine Masskrüge auf gegnerischen Köpfen zertrümmert werden. Es wäre auch schade um die formschönen Humpen. Auswärtige, die, mit welchen Methoden auch immer, einen Platz im Festzelt ergattert haben, sind verpflichtet, einheimische Sitznachbarn mit Freibier zu versorgen. Und kein Fremder sollte sich unterstehen, einen vollen Krug zu verlangen. Eine Wiesn-Mass besteht traditionell aus zwei Dritteln Flüssigkeit und einem Drittel Schaum. Wer sich beschwert, wird mit einer Zwangsfahrt auf dem Fünfer-Looping bestraft. Und noch eins: Kellnerinnen und Kellner erwarten kein Trinkgeld. Wer nichts gibt, wird in dankbare Gesichter blicken.