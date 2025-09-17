(SZ) Heutzutage ist viel vom Narrativ die Rede. Und wenn vom Narrativ die Rede ist, geht es immer um das „richtige Narrativ“. Erst mit dem richtigen Narrativ wird ein Produkt oder eine Persönlichkeit Kult. Diese einfache Formel ist allerdings komplizierter aufgebaut, als viele annehmen. Zum Beispiel ist das Narrativ vom Bundeskanzler-Sauerland noch nicht in dem grünen Bereich angekommen, bei dem man für Friedrich Merz aus Brilon von einer positiven Erzählung sprechen könnte. Eigentlich gilt das Sauerland als wirtschaftlich sehr gesunde, infrastrukturell intakte Gegend voller blitzblank geputzter, sehr schöner Fachwerkdörfer, die eins nach dem anderen beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (früher: „Unser Dorf soll schöner werden“) in die oberen Ränge gewählt wurden – aber so eine Topgegend ausgerechnet „Sauerland“ zu nennen, klingt ungefähr so einladend wie der Fernweh-Park Oberkotzau. Ach, über manche Dinge möchte man gar nicht nachdenken. Aber dann gibt die Firma Henkel bekannt, dass sie die Seife Fa nicht mehr herstellt, und schlagartig wird klar, wozu ein gutes Narrativ imstande sein kann. So wurde schließlich aus einem Körperreinigungsmittel ein fliegender Teppich, der uns zu den schönsten Stränden der Welt brachte.

Wie das geht? Die Krefelder Henkel-Tochter Dreiring entwickelte in den 50ern eine neue Seife und nannte sie – nicht ohne Selbstbewusstsein – „Fabelhafte Seife“. Daraus wurde „Fa“, weil die Bosse davon ausgingen, dass jeder Mensch „Fabelhaft!“ denkt, wenn er „Fa“ sagt. In den sittlich lockeren 70ern wurde dann Männern in sehr bildhaften Werbespots erklärt, warum Fa eine fabelhafte Wirkung entfaltet. Immer dann nämlich, wenn nackte Frauen unter der Dusche mit einer Fa in die Weltmeere eintauchen: „Erregend wie ein Sprung in die prickelnde Kühle des Ozeans“ schwärmte die männliche Erzählstimme. Warmduscher waren demzufolge raus aus dem Narrativ. Dagegen schlug den Beherzten die Stunde: „Wenn der Ozean nicht zu Ihnen kommt, holen Sie ihn doch – mit der wilden Frische der marmorierten Fa.“

Seife war bis dahin allenfalls ein böswillig glitschiger Gegenstand gewesen. In der Werbung flutschte sie dem HB-Männchen aus den Händen, wenn es sich gerade in der Wanne bequem gemacht hatte. Seife war nicht mehr als ein Utensil für flugfähige Komiker, die vergaßen, dass man auf Seife nicht stehen kann. Seife holte nicht das Fabelhafte aus uns heraus, sondern machte Geschäfte zu gefährlichen Rutschpartien, bei denen man voll eingeseift wurde. Aber dann kam die wilde Frische von Limonen und ließ die Menschen in Gelsenkirchen und Heppenheim an Madagaskar und den Indischen Ozean denken, wenn sie in der Drogerie eine Fa kauften. Nie wieder durften wir pompösere Seifenopern feiern als in den Badezimmern der Siebzigerjahre mit der fabelhaften Fa.