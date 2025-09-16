(SZ) Zu einer der größeren Fehleinschätzungen der Geschichte hat sich im Jahr 1990 der damalige Telekom-Chef Ron Sommer hinreißen lassen, als er anmerkte, dieses Internet sei lediglich „eine Spielerei für Computerfreaks, wir sehen darin keine Zukunft“. Selbst Sommer dürfte die Pointe nicht entgehen, dass dieser Satz genau deshalb nie in Vergessenheit geraten wird, weil das Internet ihn für immer aufbewahrt. Ähnlich weit daneben lag der englische Arzt Erasmus Wilson, nachdem er auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1878 der ersten Glühbirnen angesichtig wurde. Wenn die Ausstellung vorbei sei, beschied er, werde man nie wieder etwas von elektrischem Licht hören. Gern würde man Wilson mit einer Zeitmaschine auf den New Yorker Times Square verfrachten, um ihn dort, ganz ohne Häme, zu fragen, ob er die Aussage überdenken wolle. Im Idealfall würde sich dieser Ortsbegehung auch der Comedy-Club-Besitzer James Altucher anschließen, der zwar nicht aus der Vergangenheit anreisen müsste, aber immerhin aus Florida.

Von Altucher stammt die zweitgrößte Fehleinschätzung der Menschheitsgeschichte. Im Jahr 2020 sagte er in Anbetracht der Pandemie, dass New York tot sei, für immer, weshalb er in den Süden zog. Jerry Seinfeld schrieb daraufhin einen Text in der New York Times, in dem er Altucher bescheinigte, nicht mehr alle Bagel im Brotkorb zu haben, weil er wie die anderen verbliebenen 8,5 Millionen New Yorker wusste, dass dieser Organismus unzerstörbar ist. Wenn der Rest des Erdballs dereinst öd und leer unter einer glühenden Sonne liegt, werden sie in New York immer noch bei Rot über die Straße gehen, und zwar in einem Tempo, in dem man einen Marathon in knapp unter zwei Stunden bewältigt. New York hat eine einzigartige Energie, auch deshalb wird die Stadt von internationalen Stars wie Robert De Niro, Jennifer Lopez, Beyoncé und neuerdings auch Annalena Baerbock bevölkert.

Die Pandemie hatte New York seinerzeit rasch abgeschüttelt, und wenn es noch eines allerletzten Beweises bedurft hätte, dass die Stadt aber so was von nicht tot ist, dann ist er mit der Ankunft der ehemaligen deutschen Außenministerin erbracht. Baerbock hat gleich mal mit kindlicher Freude ein Filmchen von sich drehen lassen, das sie beim Heranwinken eines gelben Taxis zeigt, der alte New Yorker Martin Scorsese dürfte neidisch geworden sein angesichts des rasanten Schnitts und der subtilen Musikwahl: „Empire State of Mind“ von Alicia Keys und Jay-Z. Ein Jahr lang will Baerbock in der Stadt bleiben. Erst wenn sie danach zurück ist in Deutschland, werden ihr alle Lichter des Times Square auf einmal aufgehen: Zu glauben, man könne New York, nachdem man einmal dort heimisch geworden ist, einfach so wieder verlassen, ist die größte Fehleinschätzung von allen.