(SZ) Jeder Mensch, der Zeitung liest oder scrollt, weiß, dass es dort im Augenblick fast nur noch schlechte Nachrichten im Angebot gibt. Das liegt nicht daran, dass die dortigen Redakteure auf das Schlechte abonniert sind. Es hat einen anderen Grund: Die Welt ist schlecht. Sie wird nämlich hauptamtlich von verrückten (Trump), mörderischen (Putin) und mörderisch-verrückten (Kim Jong-un) Männern regiert. Deren verwerfliches und unanständiges Tun hat direkten Einfluss auf die Nachrichtenlage. Das führt zu einer Verfinsterung, die mehr und mehr Nutzer, die früher Leser oder Zuschauerinnen hießen, zu einer radikalen Abkehr vom Nachrichtengeschehen veranlasst. Man muss eine Art Manufactum-Seele haben, wenn man allen Ernstes dem folgenden Satz zuwinken möchte: „Es gibt sie noch, die guten Nachrichten.“ Es soll nichts beschönigt, nichts beiseitegewischt und nichts unter den Teppich gekehrt werden. Aber es gab selbst in dieser Woche des absoluten Grauens ein paar sehr gute Nachrichten.

Eine davon kommt aus England, genauer und damit feierlicher: aus der britischen Königsfamilie. Der Sohn von König Charles, Harry Windsor, ist aus dem Exil angereist, um sich mit seinem kranken Vater zu versöhnen. Das Gespräch im Clarence House soll beinahe eine Stunde gedauert haben. Bei normalen Menschen dauern Versöhnungsgespräche meistens viel länger, manchmal sogar ein bis zwei Tage. Prominente Menschen müssen bei ihren Versöhnungsvorhaben auch immer Andruckzeiten und Sendetermine der Medien berücksichtigen. Denn was nützt ein gutes Vorhaben, wenn daraus nicht am Ende auch eine gute Nachricht wird? Die zweite gute Nachricht war die, dass der Papst sich wieder einmal gemeldet hat. Leo ist Amerikaner und hat sich vielleicht auch deshalb seit seiner Wahl kaum zu Wort gemeldet. Jetzt hat er aber doch wieder etwas gesagt, es ging um Glauben und Unglauben. Er vermute, sagte Leo, die meisten Menschen fragen sich, warum er zum Papst gewählt worden ist. Und er selbst, fügte Leo hinzu, frage sich das auch. Daran sieht man wieder einmal, dass zum Glauben auch der Zweifel gehört.

Nun werden die von der Nachrichtenfinsternis erschöpften Nutzerinnen und Nutzer sagen, zwei gute Nachrichten machten noch keinen Sommer. Denen sei zur Aufmunterung gesagt: Ein Bärtierchen macht aber immerhin einen Kretschmann. Denn der Rammazottius kretschmanni ist ein neu entdecktes Kleinstlebewesen, das im Schwarzwald vorkommt und nun eben nach dem amtierenden Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg benannt ist. Warum? Weil sich Kretschmann angeblich für Artenvielfalt in Baden-Württemberg einsetzt, wo das Bärtierchen Boris Palmer und der Tierchenbär Cem Özdemir tatsächlich in schönem Einklang nebeneinander existieren. Diese beiden Lebewesen müssen schließlich für die guten Nachrichten von morgen sorgen.