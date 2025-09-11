(SZ) Es sind traumatische Momente, Augenblicke der Scham und der Schande, wenn man im Schwimmbad, aller Klamotten entledigt bis auf die Badehose, seinen Körper den Blicken preisgibt und jeder es sehen kann: Dieser Mensch hat kein Tattoo. Er steht da, wie Gott ihn schuf, und kein Meister der Tätowiernadel hat diesen blassen, schmalbrüstigen Leib in ein Kunstwerk verwandelt. Wie peinlich – und ja, auch verbohrt. Alle anderen auf der Liegewiese sind ordnungsgemäß tätowiert, schwarze Monster oder bunte Vögel zieren die Haut, Graphic Novels, die auf der Stirn beginnen und am großen Zeh enden, sind zu bewundern, auch das etwas in Misskredit geratene Arschgeweih und ebensolche Gesichter. Ohne Tattoo ist der Mensch nackt – und gattungsgeschichtlich hinterm Mond. Hatte doch schon der Eismann Ötzi Tätowierungen, schlichte Strichmuster, die sich wohltuend abhoben vom Pomp der steinzeitlichen Höhlenmalerei. Seitdem geht’s bergab mit der Tattoo-Kunst. In Trumps Amerika dient sie der Illustration von Gedanken, die gerade mal von einer Brustwarze zur anderen reichen. Pete Hegseth etwa, der sich neuerdings Kriegsminister nennen darf, hat seinen Körper mit Knarre und Kreuzzug-Symbolen in einer Weise illustriert, die einen Heiligen Krieg als unvermeidlich erscheinen lässt. Ob es Dänemark trifft oder gleich ganz Europa, ist noch offen.

Angesichts dessen ist es überraschend, dass es noch US-Amerikaner gibt, die in puncto Tattoo zur selbstkritischen Reflexion imstande sind. Der Schauspieler Charlie Sheen hat gerade eingeräumt, dass die „verdammten Tattoos“ auf seinem Körper die Folge einer „schlechten, furchtbaren, dummen Entscheidung“ waren. Unter anderem, so heißt es, hat er sich den „Peanuts“-Unglücksraben Charlie Brown auf die Brust tätowieren lassen, und womöglich ist gerade dies Sheens Problem. Vielleicht wäre er lieber mit dem Jerusalemkreuz und dem Gewehr AR-15 verziert, so wie Hegseth. Das wäre zeitgemäß und womöglich der erste Schritt zu einem Ministerposten, für den Sheen durch diverse Drogen- und Gewaltskandale auch hinreichend qualifiziert ist.

Genug des Argwohns. Es könnte ja sein, dass Sheen seine Besuche im Tattoo-Studio wirklich bereut, jedenfalls mehr als seine Alkohol- und Prügelexzesse. Und hat nicht jeder mal eine Sünde begangen, für deren Vergebung man alles geben würde, und seien es zehn Euro? Ob man einen Tesla kauft oder Lastenrad fährt, ob man bei Rot über die Straße geht oder CSU wählt, ob man fremdgeht oder dies lässt – immer gibt es was zu bereuen. Zahllos die Frauen, die ihr Arschgeweih zum Teufel wünschen, doch nicht mal der will es haben. Aber immer noch besser, als den Namen eines Geliebten auf der Haut zu tragen, der mittlerweile passé ist. Beispielsweise Friedrich. Oder Markus. Oder Robert. Das ist dann wirklich peinlich.