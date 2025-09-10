(SZ) Der Vorführeffekt zählt zu den wichtigsten Wirkungsereignissen, aber die wissenschaftliche Anerkennung als psychologisches Phänomen ist ihm bis heute versagt geblieben. Das überrascht, denn wenn es eine Konstante gibt, die belegt, dass der Mensch nur bedingt Herr über sein Schicksal ist, dann ist es dieser Effekt: Nirgendwo sonst treffen Stolz, Angeberei und Freude am Besitz im schlechtesten Moment auf die Tatsache, dass alles einmal kaputtgeht. Der Vorführeffekt als witzigster Mitarbeiter der Fügung schlägt zu, wenn man ihn am wenigsten braucht. Deshalb kann man ihn auch nicht experimentell beweisen. Im Gegensatz zu den längst im menschlichen Verhalten nachgewiesenen Halo- oder Matilda-Effekten würde er seiner unberechenbaren Natur entsprechend im Moment der Wahrheit ausbleiben und die Wissenschaftler müssten wahrheitsgemäß bilanzieren: Genau das ist der Vorführeffekt! Plötzlich klappt alles, obwohl man darauf wartet, dass es nicht klappt.

Dass der Vorführeffekt auch eine sympathische Seite hat, hilft weder der Menschheit noch der Wissenschaft, lockert aber das Nachdenken darüber auf: Ausbildungsgrad, Vermögensverhältnisse, Machtposition haben keinen Einfluss darauf, wann er zuschlägt. Diese Erfahrung machte nun auch Mercedes-Chef Ola Källenius. Beim Rundgang von Bundeskanzler Friedrich Merz nach der Eröffnung der Automesse IAA Mobility in München wollte Källenius dem Kanzler den Kofferraum des neuen elektrisch betriebenen Topmodells GLC zeigen. Wohl weil der Kofferraum nicht hinten, sondern vorne liegt. Allerdings wurden dem Kanzler tiefere Einblick verwehrt, weil Källenius die Haube nicht öffnen konnte. Wie die dpa berichtet, hatte das Standpersonal eine Verriegelung angeordnet. Zum Kanzler sagte Källenius dann einen Satz, der in jedes Regelbuch zum souveränen Umgang mit dem Vorführeffekt gehört: „Sie müssen es mir glauben.“

Dieser Effekt hat also nicht allein eine unerwünschte Wirkung, sondern er kann auch eine überraschend erfreuliche zeitigen: Er fördert Improvisation und Schlagfertigkeit. Merz musste nicht in das Innere eines leeren Kofferraums starren und murmeln, dass ihm dessen Gestaltung viel Mut mache für die Export-Entwicklung. Er konnte vielmehr einen kurzen Blick in das Innere von Herrn Källenius werfen, der sich vielleicht am liebsten im Kofferraum verkrochen hätte, dann aber, um in der Autofahrersprache zu bleiben, souverän die Kurve kriegte. Noch besser wäre vielleicht, sich beim nächsten Rundgang mit Merz den Ikea-Effekt zunutze zu machen. Demzufolge entwickeln selbstaufgebaute Dinge ein Selbstbewusstsein und werten sich selbst als Gegenstand auf. Källenius – im Monteuranzug und nach sechs Monaten knapp fertig geworden – könnte dann sagen: „Herr Bundeskanzler, ist das nicht eine tolle Karre? Den Kofferraum schenken wir uns.“