(SZ) Im Jahr 1902 wurde Deutschlands erste U-Bahn in Berlin eröffnet. Sie fuhr vom Potsdamer Platz zum Stralauer Tor, das es heute nicht mehr gibt. Ebenfalls im Jahr 1902 wurde der Fußballverein Real Madrid gegründet, Arthur Conan Doyle veröffentlichte den Roman „Der Hund von Baskerville“, und in New York war der Sommer mal wieder so unerträglich schwül, dass in der Druckerei Sackett & Wilhelms wegen der hohen Luftfeuchtigkeit stapelweise Fehldrucke entstanden. Bei Sackett & Wilhelms waren sie daher sehr verzweifelt, bis der erst 25 Jahre alte Willis Haviland Carrier, entsandt von seinem Arbeitgeber, der Buffalo Forge Company, mal vorbeischaute, die Situation prüfend in Augenschein nahm und mittels eines Ventilators Luft in die Heizungsrohre blies. Klar, hätte jeder drauf kommen können. Kam aber nicht jeder drauf. Der Effekt: Die Rohre kühlten ab, das Wasser kondensierte an ihnen. Der Nebeneffekt: Es wurde angenehm kühl in der Druckerei. Carrier hatte die Klimaanlage erfunden.

Der Klimaanlage, Real Madrid und dem Hund von Baskerville ist es gemeinsam, dass sie zu großen Erfolgsgeschichten wurden und die Welten der Kühlung, des Fußballs und des Kriminalromans bis heute prägen. Ob man das auch von der Berliner U-Bahn in puncto Transportwesen sagen kann, sei dahingestellt, aber immerhin unterhält die Marketingabteilung der städtischen Verkehrsbetriebe, der BVG, die notorisch unzufriedene Kundschaft mit angenehm unkorrekten Werbesprüchen wie: „Du bist nicht der einzige, der hier zweigleisig fährt.“ In dieser Woche hat die BVG die neuen U-Bahn-Züge vorgestellt, die bis weit in die 2060er-Jahre auf den Schienen unterwegs sein sollen, herrliche Waggons in kräftigem Gelb, der Zukunft zugewandt. Bürgermeister Kai Wegner sprach bei der Jungfernfahrt von einem „ganz tollen Fahrgefühl“. Und was macht die notorisch unzufriedene Kundschaft? Weist darauf hin, dass die neuen Züge keine Klimaanlagen hätten.

Tatsächlich haben die Ingenieure davon abgesehen, den großen Bogen der Geschichte zu schlagen, von 1902 nach 2025, um endlich zusammenwachsen zu lassen, was zusammengehört, die Berliner U-Bahn und die Klimaanlage. Da sei irgendwie kein Platz gewesen, murmelten die Ingenieure, Tunnel zu klein, weiß man doch, und so irre heiß sei’s ja nun auch wieder nicht in Berlin. Schließlich ergriff BVG-Chef Henrik Falk das Wort und dekretierte, man könne einfach die Fenster aufmachen, das helfe ohnehin besser „als alle Klimaanlagen dieser Erde“. Damit hatte er unfreiwillig wieder einmal bewiesen, dass nichts in Zeit und Raum ohne Plan geschieht und alles mit allem zusammenhängt. 1902, annus mirabilis. In Großbritannien hat damals der Kardiologe James Mackenzie einen Polygraphen vorgestellt, der zur Grundlage des Lügendetektors wurde.