(SZ) Kaum eine der brutalen Geschichten aus dem „Struwwelpeter“ ist so brutal wie die vom kleinen Konrad. Wir erinnern uns: Die Frau Mama geht aus und ermahnt Konrad, „hübsch ordentlich und fromm“ zu sein. Vor allem solle er unter gar keinen Umständen am Daumen lutschen, „denn der Schneider mit der Scher’/ kommt sonst ganz geschwind daher/ und die Daumen schneidet er/ ab, als ob Papier es wär“. Es kommt, wie es kommen muss. Konrad lutscht, der grausige Schneider springt mit seiner Schere herbei, und am Ende steht Konrad ohne Daumen da. Mittlerweile versucht man es bei der Daumenentwöhnung mit (angeblich) weniger schädigenden Psychotricks. Etwa dem, ein Gesicht auf den Daumen zu malen und ihm einen Namen zu geben. Das soll Kinder ermutigen, eine gedeihliche bilaterale Beziehung zum eigenen Daumen aufzubauen und den neuen Freund nicht wegzunuckeln.

Ob sie nun die traumatische oder die manipulative Variante wählen, in jedem Fall senden viele Eltern schon früh eine widersprüchliche Botschaft: Erst stellen sie ihre Babys mit Nuckelflaschen und Schnullern ruhig, dann, wenn die Sprösslinge auf Daumen umsatteln, soll das Gelutsche plötzlich infantil und schlecht für Gaumen und Zähne sein. Was von solch paradoxen Erziehungspraktiken hängen bleibt? Dies: Wenn schon lutschen, dann nicht am Daumen, sondern am Schnuller! Darauf, dass diese gesteigerte Silikonzitzenakzeptanz auch in der fernöstlichen Nuckelerziehung ihren Platz hat, lässt der jüngste Trend schließen, von dem man aus China hört. Dort greifen immer mehr junge Erwachsene zwecks Stressminderung zum Schnuller. Arbeitsdruck und Schlafprobleme haben zu einem rasanten Anstieg des Schnullerabsatzes geführt. Die Modelle reichen von normalen Babyausführungen bis zu Luxusversionen für umgerechnet bis zu 70 Euro, die als „Stressabbaugeräte“ und „Schlafhilfen“ angeboten werden. Laut der South China Morning Post haben sich bereits Zahnärzte zu Wort gemeldet, die vor Kiefersteifheit und Erstickungsgefahr als möglichen Folgen übermäßigen Schnullergebrauchs warnen.

Aber irgendeine Art oraler Selbstberuhigung tut ja anscheinend not bei all dem Stress, mit dem die jungen Chinesen zu kämpfen haben. Und bei den Windeln entwachsenen Menschen lautet die nächstliegende Alternative zum Schnuller keinesfalls „Daumen“. Jahrzehntelang wurde vielmehr weltweit suggeriert, das Saugen an aufgerollten, nikotinhaltigen, brennenden Trockenpflanzen sei eine besonders erwachsene Art, sich zu entspannen. Die bei uns standardmäßig auf Zigarettenpackungen gedruckten, abschreckenden Bilder, die selbst im „Struwwelpeter“ als grausig herausstechen würden, gibt es in China nicht. In einem Land, in dem jährlich 2,4 Billionen Zigaretten weggeraucht werden, müssten die Mediziner sich mithin über jeden freuen, der hübsch ordentlich zum Nuckel greift.