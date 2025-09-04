(SZ) Die Tankstelle ist ein magischer Ort, der seinen Zauber am eindrucksvollsten in mondlosen Nächten entfaltet, wenn bei der Fahrt durch finstere Wälder und von AfD-Wählern bevölkerte Dörfer die Benzinanzeige gegen null tendiert. Verzweiflung macht sich breit, und in den Adern gefriert das Benzin beim Gedanken, die Nacht entweder draußen in Gesellschaft von Wölfen verbringen zu müssen oder im Fremdenzimmer des Wirtshauses „Zum volksdeutschen Krug“? Klar, lieber die Wölfe. Doch just, als der Fahrer ein Wurstbrot zu deren Beschwichtigung aus dem Handschuhfach nimmt, taucht in der Ferne ein Licht auf. Eine Tankstelle. Der Rest ist pure Glückseligkeit. Benzin bis zum Abwinken fürs treue Gefährt, das zum Dank ein paar Abgaswolken extra in die Luft bläst. Für den Fahrer gibt’s zwei Dosen Bier und einen Magenbitter, er muss ja durchhalten bis zum Morgen. Und als wäre dies nicht schon genug der Wohltaten, bietet die Tankstelle auch noch einen Kübel voller Blumensträuße. Wer mit Blumen von der Tanke vor seine Angebetete tritt, wird unvergessliche Stunden erleben.

Es spricht für die Verdorbenheit unserer Zeit, dass jetzt auch die Tankstelle, die vor allem Männern als identitätsstiftender Selbsterfahrungsort dient, in Misskredit gerät. Einer britischen Umfrage zufolge ist die Tankstelle für 62 Prozent der 18- bis 26-Jährigen eine Stätte des Grauens. Die jungen Menschen leiden unter „Tank-Angst“, einem seelischen Gebrechen, hinter dem die Sorge steckt, an der Benzinsäule Fehler zu begehen und in aller Öffentlichkeit als Zapfesel dazustehen. Man sollte die Tank-Angst keineswegs als coole Modekrankheit abtun, denn die Vorstellung, tanken zu müssen, kann auch bei älteren Menschen Panik auslösen. Wie schnell ist es passiert, dass man das Benzin statt in den Tank in die Scheibenwaschanlage füllt. Und dann die quälende Frage, welche Sorte man wählen soll: Super, Super Plus, E10 oder doch mal wieder Diesel? Das ist Stress pur, zumal da es kaum noch Tankwarte gibt, die für ein ausführliches Beratungsgespräch bereitstehen. Manche Menschen fahren mehrere Hundert Kilometer, um beim einzigen Tankwart weit und breit zu tanken. Am Ende der Rückfahrt steht die Benzinuhr wieder im roten Bereich.

Schürft man, wie in dieser Kolumne üblich, tiefer, dann entpuppt sich die Tank-Angst der Generation Z als ein weiterer Beleg ihrer Unfähigkeit, analoge Tätigkeiten auszuführen. Als Digital Natives leben sie in einer Welt, in der alles per Tastatur, Touchscreen oder Sprachbefehl erledigt wird. Dinghafte Phänomene wie der Tankrüssel sind jungen Leuten ebenso fremd wie älteren das Internet. Manche Oma fährt für ihren Enkel zum Tanken, dafür richtet dieser ihr Handy ein. Über all dem steht, dass das Verbrennerauto ein Werk des Teufels ist, um die Menschheit zu verderben. Und das Internet auch.