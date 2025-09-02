(SZ) Mal wieder eine Reise nach New York geplant? Dann diesmal aber wirklich im ukrainischen Restaurant Veselka im East Village einkehren und da ein paar Piroggen essen. Manchmal schaute der Dichter Allen Ginsberg im Veselka vorbei, aber nicht oft, denn lieber noch aß er im Kiev, das es leider nicht mehr gibt. Im Kiev tat Ginsberg bisweilen so, als schriebe er gerade ein neues Gedicht, aber meistens aß er einfach, Piroggen, Borschtsch, solcherlei, und er schaute sich die Menschen an. Sind ja immer interessante Leute im East Village unterwegs. Es empfiehlt sich, das Veselka für den zweiten Tag auf die Liste der zu besuchenden Orte zu setzen, denn für den ersten Tag steht da natürlich schon, komme, was da wolle, Katz’s Delicatessen, und wenn man da das Pastrami-Sandwich verspeist hat, kann man den Rest des Tages nichts mehr essen. Das Katz’s liegt an der East Houston Street, die man tatsächlich Hausten Street ausspricht, nichts zu danken. Es ist auch deshalb recht bekannt, weil im Film „Harry und Sally“ die Schauspielerin Meg Ryan an einem Tisch im Restaurant einen Orgasmus so täuschend echt vorspielt, dass eine Frau am Nebentisch sagt: „Ich nehme das, was sie hatte.“

Die Menschen täuschen so allerlei vor, neben dem Schreiben von Gedichten und Orgasmen auch Interesse an experimentellem Theater, den Willen, gleich morgen ins Fitnessstudio zu gehen, den eigenen Tod, was die Versicherungstypen aber immer, wirklich immer rausfinden, oder, wenn man aus unerfindlichen Gründen in eine Bauchtanzvorführung geraten ist, in der unerwartet Herren aus dem Publikum als freiwillige Mittänzer gesucht werden, eine schwere Zerrung am hinteren Oberschenkel. Das neueste Ding in der weiten Welt des Vortäuschens sind Männer, die sich in Cafés setzen und so tun, als läsen sie gebundene Bücher, und wenn sie ganz dick auftragen, sind es Lyrikbände, in denen sie die schönsten Zeilen unterstreichen. Die Männer tun das, weil sie hoffen, auf diese Weise Frauen abzuschleppen.

Immerhin steckt hinter diesem etwas abgefeimten Trick eine Erkenntnis, nämlich die, dass manche Frauen die lesenden Exemplare der Spezies Mann interessanter finden als diejenigen, die ihre Hirne durch permanentes Starren auf ihre Handtelefone auf kleiner Flamme weichkochen lassen. Wirkliche Vollendung erführe das Prinzip des vorgetäuschten Lesens, wenn die Männer so täten, als läsen sie die Gedichte, von denen Ginsberg einst so tat, als schriebe er sie. Es ergäbe sich ein zauberhafter Bogen der Täuschung, ein Tanz ums große Nichts, von den nicht geschriebenen Gedichten zu den nicht gelesenen, der, wenn alles nach Plan liefe, in einer leidenschaftlichen Nacht mündete, an deren Ende zwei Orgasmen stünden, die beide, komme, was da wolle, aber so was von vorgetäuscht wären.